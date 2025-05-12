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لبنان

لا حرب شاملة في المنطقة

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
12-05-2025 | 01:15
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قال مصدر ديبلوماسي بارز في لقاء بعيد من الاعلام "إن التوتر العسكري في المنطقة بين إيران والولايات المتحدة بدأ يتراجع بشكل متسارع، رغم الصعوبات التي ظهرت مؤخرًا في عملية التفاوض بين الطرفين".
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أضاف "أن بعض المراقبين والخبراء في الشؤون العسكرية لاحظوا انسحاب جزء من الحشود العسكرية الأميركية التي وصلت إلى المنطقة قبل بداية المفاوضات مع إيران، مما يعكس التوجه نحو تخفيف التصعيد العسكري في المنطقة".
وقال:"هذه التطورات تشير إلى أن احتمالات اندلاع حرب جديدة في المنطقة قد أصبحت بعيدة، في وقت يُنتظر أن تفضي التسويات السياسية إلى تغييرات مهمة في التوازنات الإقليمية".
وأكد "أن هذا الانسحاب الأميركي يندرج ضمن استراتيجية لتخفيض التصعيد والانتقال نحو حل دبلوماسي أكثر استدامة، والمرحلة المقبلة قد تشهد تحولات كبيرة في العلاقات بين القوى الكبرى في المنطقة، مما يبشر بفترة من الهدوء النسبي بعد سنوات من التوترات".
 
المصدر: لبنان 24
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