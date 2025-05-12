متى سيُنتخب رؤساء البلديات؟

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عُلِم أن انتخابات رؤساء البلديات الجديدة ستتم خلال الشهر الحالي وشهر حزيران المقبل، وذلك حينما ينتهي الاستحقاق في كافة المحافظات.وأشارت المصادر إلى أنَّ القائمقيات ستضع مواعيد للمجالس البلدية الجديدة لانتخاب رئيسها، وذلك من أجل انطلاقة سريعة وفعالة للبلديات وتسيير شؤون الموظفين فيها أيضاً.