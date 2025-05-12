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لبنان

مخاتير بـ"حملات إعلانية تجارية"

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
12-05-2025 | 02:45
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لوحظ أن بعض المرشحين للانتخابات الاختيارية اعتمدوا شعارات إعلانية أثارت ضجة "تجارية" خلال الآونة الأخيرة.
وتأتي هذه الشعارات في إطار الحملة الانتخابية التي يقوم بها المرشحون والتي تساهم في جذب أنظار الناخبين، لاسيما أنها تذكرهم بحملات كان لها وقع على مسامع المواطنين.
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المصدر: لبنان 24
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