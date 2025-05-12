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لوحظ أن بعض المرشحين للانتخابات الاختيارية اعتمدوا شعارات إعلانية أثارت ضجة "تجارية" خلال الآونة الأخيرة.وتأتي هذه الشعارات في إطار الحملة التي يقوم بها المرشحون والتي تساهم في جذب أنظار الناخبين، لاسيما أنها تذكرهم بحملات كان لها وقع على مسامع المواطنين.