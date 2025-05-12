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لوحظ أن مواطنين مناصرين لـ" " تناقلوا منشورات انتقدوا فيها ومفاوضاتها الأخيرة مع أميركا، لكن سرعان ما تمت إزالة تلك المنشورات بعد حصول هجمات الكترونية على الناشرين.وتبين أن تلك المنشورات جاءت تعبيراً عن حالة اعتراضية وسط التلاقي - الأميركي، مع الحديث عن أن يعتبر هامشياً وهو المتضرر الأكبر.