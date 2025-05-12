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لبنان

مناصرون لـ"حزب الله" ينتقدون إيران!

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
12-05-2025 | 03:15
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لوحظ أن مواطنين مناصرين لـ"حزب الله" تناقلوا منشورات انتقدوا فيها إيران ومفاوضاتها الأخيرة مع أميركا، لكن سرعان ما تمت إزالة تلك المنشورات بعد حصول هجمات الكترونية على الناشرين.
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وتبين أن تلك المنشورات جاءت تعبيراً عن حالة اعتراضية وسط التلاقي الإيراني - الأميركي، مع الحديث عن أن لبنان يعتبر هامشياً وهو المتضرر الأكبر.
 
المصدر: لبنان 24
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