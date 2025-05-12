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لبنان
مناصرون لـ"حزب الله" ينتقدون إيران!
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
12-05-2025
|
03:15
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لوحظ أن مواطنين مناصرين لـ"
حزب الله
" تناقلوا منشورات انتقدوا فيها
إيران
ومفاوضاتها الأخيرة مع أميركا، لكن سرعان ما تمت إزالة تلك المنشورات بعد حصول هجمات الكترونية على الناشرين.
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وتبين أن تلك المنشورات جاءت تعبيراً عن حالة اعتراضية وسط التلاقي
الإيراني
- الأميركي، مع الحديث عن أن
لبنان
يعتبر هامشياً وهو المتضرر الأكبر.
المصدر:
لبنان 24
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