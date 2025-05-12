القصيفي أدان الإطلاق العشوائي للنار.. وهنأ ندى إندراوس بسلامتها

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أدان نقيب محرري في بيان "استمرار ظاهرة إلاطلاق العشوائي للنار في الاستحقاقات الوطنية والاجتماعية والمناسبات"، متوقفا عند ما حصل في عدد من مدن واقضيتها "لجهة تعريض أرواح المواطنين للخطر، ومن بينهم أفراد الأطقم الاعلامية التي كانت تتولى تغطية وقائع ما أدى إلى إصابة الزميلة برصاصة طائشة في منطقة الضم والفرز في العاصمة الثانية".وإذ هنأ النقيب الزميلة اندراوس بنجاتها وسلامتها، دعا والاجهزة الامنية إلى "التشدد في ملاحقة مطلقي النار وتوقيفهم واحالتهم إلى المحاكم المختصة لينالوا جزاء فعلتهم المستنكرة، صونا لحياة المواطنين وسلامتهم".