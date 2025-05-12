"المؤتمر الشعبي" - بيروت أقام فطورا تحضيرا للانتخابات البلدية في العاصمة

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نظم في " "، فطورا صباحيا، لمناسبة والاختيارية في ، في حضور رئيس المؤتمر المحامي ، مرشحين وفاعليات.بعد النشيد الوطني ، تحدث مسؤول فرع بيروت في المؤتمر الدكتور عماد وشدد على ان "الانتخابات في بيروت تشهد كثرة في اللوائح وتشتتاً وانقسامات، لذلك فإن التوجه لدى يتمثل بدعم اصدقاء مرشحين نتقاسم واياهم رؤى وتوجهات مشتركة".واكد ان "مهمة الجديد في بيروت ، هو الحفاظ على هوية العاصمة واصالتها القائمة على الايمان والوطنية والعروبة والحاضنة لجميع اللبنانيين، حيث كانت بيروت على الدوام عاصمة العيش المشترك والانفتاح الحضاري"، لافتا الى ان "المناصفة تحمى بالمواطنة والتمسك بالوحدة الوطنية وليس بفرض قوانين تعلب اللوائح وتنتقص من حرية التعبير".ودعا الى "اعادة الصلاحيات التنفيذية لرئيس ككل البلديات في العالم، واذا كان اعتبار جمع الصلاحيات التقريرية والتنفيذية هو السبب في انتزاع الصلاحيات، فلتطبق هذه النظرية على كل البلديات في "، مطالبا ب"إجراء قطع حساب لحسابات البلدية على مدى ال٢٧ عامًا الماضية، ومعالجة مشكلة الهجرة والسكن والبطالة وتعزيز الصحة والرقابة على الغذاء والدواء والمطاعم، وزيادة المساحات الخضراء وتطوير البنى التحتية، وحل مشاكل النفايات والمولدات والسير والكهرباء والمياه".ختم مطالبا "اهلنا في بيروت بحسن ، لأن التغيير يفرضه الناس"، داعياً المرشحين الى "التنافس على تقديم المنافع وليس على المواقع".ثم كانت كلمات لكل من: العميد ، المهندس ، المهندسة جومانة ناصر، عوض مرعي وعدنان الحكيم.