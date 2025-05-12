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لبنان

"المؤتمر الشعبي" - بيروت أقام فطورا تحضيرا للانتخابات البلدية في العاصمة

Lebanon 24
12-05-2025 | 02:03
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نظم مجلس بيروت في "المؤتمر الشعبي اللبناني"، فطورا صباحيا، لمناسبة الانتخابات البلدية والاختيارية في بيروت، في حضور رئيس المؤتمر المحامي كمال حديد، مرشحين وفاعليات.
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بعد النشيد الوطني ، تحدث مسؤول فرع بيروت في المؤتمر الدكتور عماد جبري وشدد على ان "الانتخابات في بيروت تشهد كثرة في اللوائح وتشتتاً وانقسامات، لذلك فإن التوجه لدى المؤتمر الشعبي يتمثل بدعم اصدقاء مرشحين نتقاسم واياهم رؤى وتوجهات مشتركة".

واكد ان "مهمة المجلس البلدي الجديد في بيروت ، هو الحفاظ على هوية العاصمة واصالتها القائمة على الايمان والوطنية والعروبة والحاضنة لجميع اللبنانيين، حيث كانت بيروت على الدوام عاصمة العيش المشترك والانفتاح الحضاري"، لافتا الى  ان "المناصفة تحمى بالمواطنة والتمسك بالوحدة الوطنية وليس بفرض قوانين تعلب اللوائح وتنتقص من حرية التعبير".

 ودعا الى "اعادة الصلاحيات التنفيذية لرئيس المجلس البلدي في بيروت ككل البلديات في العالم، واذا كان اعتبار جمع الصلاحيات التقريرية والتنفيذية هو السبب في انتزاع الصلاحيات، فلتطبق هذه النظرية على كل البلديات في لبنان"، مطالبا ب"إجراء قطع حساب لحسابات البلدية على مدى ال٢٧ عامًا الماضية، ومعالجة مشكلة الهجرة والسكن والبطالة وتعزيز الصحة والرقابة على الغذاء والدواء والمطاعم، وزيادة المساحات الخضراء وتطوير البنى التحتية، وحل مشاكل النفايات والمولدات والسير والكهرباء والمياه".

ختم مطالبا "اهلنا في بيروت بحسن الاختيار، لأن التغيير يفرضه الناس"، داعياً المرشحين الى "التنافس على تقديم المنافع وليس على المواقع".

ثم كانت كلمات لكل من: العميد محمود الجمل، المهندس فادي درويش، المهندسة جومانة ناصر،  عوض مرعي وعدنان الحكيم.
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