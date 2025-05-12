في بلدة الأنصار البقاعية.. فوز لائحة "التنمية والوفاء" بالتزكية

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فازت لائحة "التنمية والواء" بالتزكية في بلدة البقاعية.واعتبر مسؤول العلاقات العامة في " " في خلال احتفال أقيم في قاعة البلدة أن "التزكية مؤشر حضاري في البيئة الحاضنة للمقاومة".بدوره أشاد باسم قيادة إقليم البقاع في حركة "أمل" ب "توافق العائلات في ببيئة ووعيها لأهمية مواجهة التحديات".