أبو زيد هنأ اندراوس بنجاتها: لوقف ظاهرة موروثة تشوّه صورة لبنان

كتب النائب السابق أمل ابو زيد على منصة "اكس":

"كادت مراسلة الإعلامية تدفع بالأمس ضريبة تفانيها في العمل نتيجة ظاهرة إطلاق النار العشوائي في . نهنىء ندى بسلامتها وتحملها متاعب المهنة، ونتمنى وقف هذه الظاهرة الموروثة المشوّهة لصورة ".