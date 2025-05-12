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لبنان

أبو زيد هنأ اندراوس بنجاتها: لوقف ظاهرة موروثة تشوّه صورة لبنان

Lebanon 24
12-05-2025 | 02:35
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كتب النائب السابق أمل ابو زيد على منصة "اكس":
 
"كادت مراسلة lbci الإعلامية العزيزة ندى اندراوس تدفع بالأمس ضريبة تفانيها في العمل نتيجة ظاهرة إطلاق النار العشوائي في طرابلس. نهنىء ندى بسلامتها وتحملها متاعب المهنة، ونتمنى وقف هذه الظاهرة الموروثة المشوّهة لصورة لبنان".
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