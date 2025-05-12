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لبنان

درغام يؤكد: لا تراجع في شعبية التيار الوطني الحر

Lebanon 24
12-05-2025 | 03:02
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أكد النائب أسعد درغام ألا تراجع في شعبية التيار الوطني الحر خصوصاً وأن الطابع العائلي يطغى في الانتخابات البلدية والاختيارية وهو قادر على أن يغلب الطابع السياسي.
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وأضاف درغام في حديث الى صوت كل لبنان: "لكن في البلدات حيث يتواجد التيار كفريق أساسي وخاض معارك انتخابية ضد القوات تمكن من تحقيق الفوز كتل عباس ورحبة وبينو وفي قرى أخرى حضر في لوائح فازت كعندقت وشدرا وسواهما".

وأشار الى أن الانتخابات النيابية تعتمد النظام النسبي ما يجعل العامل السياسي يغلب على طبيعة التحالفات وفي بعض الدوائر والمحافظات قد تفرض الضرورات الانتخابية تحالفات ظرفية إذا ما توافرت مصالح مشتركة بين الأطراف المعنية.
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