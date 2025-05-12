درغام يؤكد: لا تراجع في شعبية التيار الوطني الحر

أكد النائب ألا تراجع في شعبية خصوصاً وأن الطابع العائلي يطغى في والاختيارية وهو قادر على أن يغلب الطابع السياسي.

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وأضاف في حديث الى صوت كل : "لكن في البلدات حيث يتواجد كفريق أساسي وخاض معارك انتخابية ضد القوات تمكن من تحقيق الفوز كتل عباس ورحبة وبينو وفي قرى أخرى حضر في لوائح فازت كعندقت وشدرا وسواهما".



وأشار الى أن الانتخابات النيابية تعتمد النظام النسبي ما يجعل العامل السياسي يغلب على طبيعة التحالفات وفي بعض الدوائر والمحافظات قد تفرض الضرورات تحالفات ظرفية إذا ما توافرت مصالح مشتركة بين الأطراف المعنية.