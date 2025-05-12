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لبنان

عبدالله: لا يمكن فصل العمل السياسي عن العمل داخل البلدات والقرى

Lebanon 24
12-05-2025 | 03:05
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رأى النائب بلال عبدالله أن العلامة الفارقة في الاستحقاق البلدي والاختياري هي في تنفيذ ما ورد في خطاب القسم والبيان الوزاري بإجراءات استثنائية وبرعاية مباشرة ذلك إلى جانب رقي الشعب اللبناني في التعاطي مع الاستحقاق.
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وقال عبدالله في حديث الى صوت كل لبنان لا يمكن فصل العمل السياسي عن العمل داخل البلدات والقرى لكن التوازنات البلدية لا تعكس دائماً عن تلك النيابية وإن عبرت عن مزاج شعبي في إطار الخيارات السياسية خارج الخيارات الانمائية وهو أمر موجود لكن لعدم إعطائه أكبر من حجمه مطالباً بتغليب العناوين الانمائية على السياسية منها.

ورداً على سؤال "من أين ستأتي البلديات بالامكانات والاطار المطلوب لاطلاق العمل البلدي قال عبد الله: هناك قوانين عدة وتنفيذها يكفي عبر إعطاء البلديات مستحقاتها المالية المتنوعة في الوقت المناسب حيث لا يجوز أن تعطى اليوم في 2025 مستحقاتها عن 2022 و2023 مشيراً الى أن الصندوق البلدي المستقل وجوده نظري في وزارة المالية والأنسب تحويل الأموال مباشرة إلى البلديات.
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