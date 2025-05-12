الرئيس سليمان هنأ مارتينوس بفوزه في انتخابات بلدية قرطبا

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استقبل الرئيس في دارته في اليرزة بلديات قضاء جبيل وهنأه بفوزه في انتخابات بلدية حيث على انتخابات الاتحاد مع اطيب التمنيات.واكد في خلال اللقاء ان " الجدي والشفاف يبقى الركيزة الاولى في الانماء والتأسيس لنظام لامركزي اداري موسع".