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لبنان

الرئيس سليمان هنأ مارتينوس بفوزه في انتخابات بلدية قرطبا

Lebanon 24
12-05-2025 | 03:25
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استقبل الرئيس العماد ميشال سليمان في دارته في اليرزة رئيس اتحاد بلديات قضاء جبيل  فادي مارتينوس وهنأه بفوزه في انتخابات بلدية قرطبا حيث العين على انتخابات الاتحاد مع اطيب التمنيات.
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واكد الرئيس سليمان في خلال اللقاء ان "العمل البلدي الجدي والشفاف يبقى الركيزة الاولى في الانماء والتأسيس لنظام لامركزي اداري موسع".
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