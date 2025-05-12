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لبنان

لائحة "نبض لاعمار كفرشوبا" أعلنت برنامجها الانتخابي

Lebanon 24
12-05-2025 | 03:27
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أعلنت لائحة "نبض لاعمار كفرشوبا"  برنامجها الانتخابي بعنوان "كفرشوبا اشتقنالك"، في باحة جامع البلدة (الخليل ابراهيم)، في  حضور فاعليات سياسية واجتماعية.
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بداية النشيد الوطني،  ثم تحدث رئيس اللائحة محمد حسني قصب وعرض البرنامج الانتخابي الذي ركز على "اعادة بناء بلدة كفرشوبا المدمرة وتطويرها نحو الاستدامة بكل شفافية، مع مشاركة جميع أبنائها وتمكين المرأة وتثبيت حضورها في صنع القرار المحلي وأولوية الإنماء المتوازن والشفافية في إدارة الشأن العام".

وقال:" سنعمل من اجل كفرشوبا مزدهرة مثقفة تنهض من تحت ركام الالم، لتصنع نبضا من الحياة تقودها طاقاتها الشابة نحو تنمية مستدامة متجذرة في الثقافة، ومتصالحة مع ذاكرتها ومتصلة بالمعايير العالمية".

وخلال اللقاء تم إعلان محفظة استثمار نبض لاعمار كفرشوبا مقدمة من مؤسسة علي قصب الخيرية (AKA Foundation)، والتي تشكل خطوة استراتيجية تهدف الى النهوض بالبنية التحتية والتعليم في البلدة، ضمن اطار خطة شاملة للتنمية المستدامة تستند الى الشراكة المجتمعية والدعم الاهلي.

وقد ضمت اللائحة: محمد حسني قصب ، زياد حسين ناصر ، وسام بشير البيروتي ، قاسم محمد غانم ، مروى علي قصب ، زهية قاسم خير ، سعيد كرم زيتون ، كايد راشد قصب ونزيه محمد صالح.
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