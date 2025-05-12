لائحة "نبض لاعمار كفرشوبا" أعلنت برنامجها الانتخابي

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أعلنت لائحة "نبض لاعمار كفرشوبا" برنامجها الانتخابي بعنوان "كفرشوبا اشتقنالك"، في باحة البلدة (الخليل ابراهيم)، في حضور فاعليات سياسية واجتماعية.بداية النشيد الوطني، ثم تحدث رئيس اللائحة قصب وعرض البرنامج الانتخابي الذي ركز على "اعادة بناء بلدة كفرشوبا المدمرة وتطويرها نحو الاستدامة بكل شفافية، مع مشاركة جميع أبنائها وتمكين المرأة وتثبيت حضورها في صنع القرار المحلي وأولوية الإنماء المتوازن والشفافية في إدارة الشأن العام".وقال:" سنعمل من اجل كفرشوبا مزدهرة مثقفة تنهض من تحت ركام الالم، لتصنع نبضا من الحياة تقودها طاقاتها الشابة نحو تنمية مستدامة متجذرة في الثقافة، ومتصالحة مع ذاكرتها ومتصلة بالمعايير العالمية".وخلال اللقاء تم إعلان محفظة استثمار نبض لاعمار كفرشوبا مقدمة من مؤسسة علي قصب الخيرية (AKA Foundation)، والتي تشكل خطوة استراتيجية تهدف الى النهوض بالبنية التحتية والتعليم في البلدة، ضمن اطار خطة شاملة للتنمية المستدامة تستند الى الشراكة المجتمعية والدعم .وقد ضمت اللائحة: محمد حسني قصب ، زياد ، وسام بشير البيروتي ، غانم ، مروى علي قصب ، زهية خير ، زيتون ، راشد قصب ونزيه .