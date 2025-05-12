فوز لائحة "الكرامة والتنمية" في وادي النحلة - قضاء طرابلس

Advertisement

فازت لائحة "الكرامة والتنمية" في وادي النحلة قضاء بكامل أعضائها العشرة، في المكون من 12 عضوا، برئاسة عبود سيف، على لائحة وادي النحلة والمنكوبين التي يترأسها مناصفة مايز خضر سيف والدكتور سيف.وفي التفاصيل، بلغ عدد المقترعين 848 من أصل 1452 ناخبا، فيما بلغت نسبة الاقتراع 58،4 في المئة.وجاء ترتيب المرشحين، في النتائج الأولية غير الرسمية، على الشكل التالي:قدور 489 صوتا، سيف 487، سيف 486، احمد عبدالله عبود سيف 484، سليمان محمود سيف 482، كور 480، سيف 478، العويض 471، سليمان محيش 453، سيف 449.وفاز من اللائحة الاخرى قيس سيف 424، وتتضارب المعلومات حول الفائز رقم 12 بين علي حمد سيف 380 صوتا وغازي قدور 379، بانتظار التأكد من ارقامهما مع اعلان النتائج الرسمية في قصر عدل طرابلس.