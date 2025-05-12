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لبنان

فوز لائحة "الكرامة والتنمية" في وادي النحلة - قضاء طرابلس

Lebanon 24
12-05-2025 | 03:29
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فازت لائحة "الكرامة والتنمية" في وادي النحلة قضاء طرابلس بكامل أعضائها العشرة، في المجلس البلدي المكون من 12 عضوا، برئاسة احمد عبدالله عبود سيف، على لائحة وادي النحلة والمنكوبين التي يترأسها مناصفة مايز خضر سيف والدكتور علي حمد سيف.
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وفي التفاصيل، بلغ عدد المقترعين 848 من أصل 1452 ناخبا، فيما بلغت نسبة الاقتراع 58،4 في المئة.

وجاء ترتيب المرشحين، في النتائج الأولية غير الرسمية، على الشكل التالي:

عبد القادر قدور 489 صوتا، خالد حسين سيف 487، ايهاب مصطفى سيف 486، احمد عبدالله عبود سيف 484، سليمان محمود الملحم سيف 482، فضل الله كور 480، وليد علي سيف 478، محمود صالح العويض 471، سليمان محيش 453، محمود طراد سيف 449.

وفاز من اللائحة الاخرى قيس فواز سيف 424، وتتضارب المعلومات حول الفائز رقم 12 بين علي حمد سيف 380 صوتا وغازي قدور 379، بانتظار التأكد من ارقامهما مع اعلان النتائج الرسمية في قصر عدل طرابلس.
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