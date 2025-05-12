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لبنان

بسبب انخفاض التغذية.. مياه الجنوب لمشتركيها: لترشيد استهلاك المياه

Lebanon 24
12-05-2025 | 03:48
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أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في بيان، إلى "المشتركين في كل دوائر المياه التابعة لها، علماً، بإنخفاض التغذية بالمياه بسبب توقف خط الخدمات العامة الكهربائي عن العمل، والذي تعاني منه مختلف المناطق اللبنانية، والذي يؤثر أيضاً على منشآت المؤسسة ومحطات الانتاج الرئيسية والآبار ومحطات التوزيع كافة".
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وأشارت الى أنها "تعمد الى تشغيل المولدات لضمان استمرارية التغذية بالمياه، علماً أن هذه المولدات لا تكفي لتشغيل المحطات بكامل طاقتها، وبل بعض المضخات فقط، مما يتسبب بانخفاض الكميات التي يتم توزيعها من المياه".

وتمنت على "المشتركين ترشيد استهلاك المياه وتقنينه الى حين عودة معامل انتاج الكهرباء للتغذية كالمعتاد." 
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