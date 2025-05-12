بسبب انخفاض التغذية.. مياه الجنوب لمشتركيها: لترشيد استهلاك المياه

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أعلنت في بيان، إلى "المشتركين في كل دوائر المياه التابعة لها، علماً، بإنخفاض التغذية بالمياه بسبب توقف خط الكهربائي عن العمل، والذي تعاني منه مختلف المناطق ، والذي يؤثر أيضاً على منشآت المؤسسة ومحطات الانتاج الرئيسية والآبار ومحطات التوزيع كافة".وأشارت الى أنها "تعمد الى تشغيل المولدات لضمان استمرارية التغذية بالمياه، علماً أن هذه المولدات لا تكفي لتشغيل بكامل طاقتها، وبل بعض المضخات فقط، مما يتسبب بانخفاض الكميات التي يتم توزيعها من المياه".وتمنت على "المشتركين ترشيد استهلاك المياه وتقنينه الى حين عودة معامل انتاج الكهرباء للتغذية كالمعتاد."