قبل انتهاء المهلة.. انسحاب مرشحين في سرايا زحلة

Advertisement

تسجل منذ الصباح، عمليات انسحاب لعدد من المرشحين عن والاختيارية في سرايا ، حيث ان المهلة تنتهي عند منتصف الليل.ويواصل موظفو محافظة منذ الصباح استقبال طلبات تصاريح المندوبين، وتتم مكننتها عبر برنامج خاص.ويواكب محافظ البقاع القاضي الاستعدادات اللوجستية والترتيبات المطلوبة، لجهة تأمين القرطاسية وتجهيز الصناديق واللوائح والمستلزمات الأخرى، لضمان عملية توزيع الصناديق على رؤساء الاقلام والكتبة، علما ان عملية توزيع الصناديق المذكورة ستتم بصورة ممكنة عبر برنامج خاص تسهيلا لانجازها .