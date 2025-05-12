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لبنان

قبل انتهاء المهلة.. انسحاب مرشحين في سرايا زحلة

Lebanon 24
12-05-2025 | 03:56
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تسجل منذ الصباح، عمليات انسحاب لعدد من المرشحين عن المجالس البلدية والاختيارية في سرايا زحلة، حيث ان المهلة تنتهي عند منتصف الليل.
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ويواصل موظفو محافظة البقاع منذ الصباح استقبال طلبات تصاريح المندوبين، وتتم مكننتها عبر برنامج خاص.

ويواكب محافظ البقاع القاضي كمال ابو جوده الاستعدادات اللوجستية والترتيبات المطلوبة، لجهة تأمين القرطاسية وتجهيز الصناديق واللوائح والمستلزمات الأخرى، لضمان حسن سير عملية توزيع الصناديق على رؤساء الاقلام والكتبة، علما ان عملية توزيع الصناديق المذكورة ستتم بصورة ممكنة عبر برنامج خاص تسهيلا لانجازها في أسرع وقت ممكن.
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