دبوق يعلن ترشحه للانتخابات البلدية في صور

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أعلن رئيس بلدية صور المهندس حسن توفيق دبوق ترشّحه لعضويّة في مدينة صور للانتخابات البلديّة والاختياريّة لعام 2025،وامل في بيان "الحفاظ على ثقة الأهالي ودعمهم، للنهوض بالمدينة إلى ما تستحقّه من مكانة واهتمام، وذلك حرصًا على استكمال ما بدأه في مسيرة ، وتعزيز مرافقها، والارتقاء بها نحو الأفضل، انطلاقا من أهميّة مدينة صور ودورها الوطني والإنمائي لمصلحة صور وأهلها".