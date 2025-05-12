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لبنان
دبوق يعلن ترشحه للانتخابات البلدية في صور
Lebanon 24
12-05-2025
|
04:01
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أعلن رئيس بلدية صور المهندس حسن توفيق دبوق ترشّحه لعضويّة
المجلس البلدي
في مدينة صور للانتخابات البلديّة والاختياريّة لعام 2025،
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وامل في بيان "الحفاظ على ثقة الأهالي ودعمهم، للنهوض بالمدينة إلى ما تستحقّه من مكانة واهتمام، وذلك حرصًا على استكمال ما بدأه في مسيرة
خدمة المدينة
، وتعزيز مرافقها، والارتقاء بها نحو الأفضل، انطلاقا من أهميّة مدينة صور ودورها الوطني والإنمائي لمصلحة صور وأهلها".
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