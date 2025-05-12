جفاف نبع شمسين بشكل شبه كامل.. ومصلحة الليطاني تُحذر

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• منع استخدام المياه الملوثة في الري وتطبيق القوانين المرعية.

• ترشيد استهلاك المياه، واعتماد تقنيات ريّ مستدامة.

• تعزيز الرقابة على مصادر المياه، وتوفير بدائل آمنة حيث أمكن.

• الإسراع في تنفيذ مشاريع محطات معالجة مياه الصرف الصحي وتحسين كفاءة إدارة الموارد.

أعلنت عن تسجيل جفاف نبع شمسين بشكل شبه كامل، نتيجة التراجع الحاد في التغذية الطبيعية للمياه الجوفية والسطحية، في ظل موسم استثنائي من الشح المائي وانحباس الأمطار خلال العام الجاري، ما يُنذر بتداعيات خطيرة على الأمن المائي والقطاع الزراعي في المنطقة.ويُعد نبع شمسين من أهم الينابيع المغذية لنهر في الحوض الأعلى، إذ يُرفد النهر بكميات أساسية من المياه على امتداد الأوسط، ويلعب دورًا محوريًا في الحفاظ على التدفق الطبيعي للنهر، وخصوصًا في الفترات الجافة. كما يُسهم النبع في دعم شبكات الزراعي في بلدات مجاورة، ويشكّل مصدرًا رئيسيًا لري المزروعات الصيفية، خصوصاً في بلدات وتمنين وسعدنايل وتعلبايا ومحيطها.وأشارت المصلحة إلى ان جفاف هذا النبع الحيوي يُشكل مؤشراً بالغ الخطورة على تدهور الوضع الهيدرولوجي في الحوض الأعلى، ويُهدد بفقدان توازن النظام البيئي، ويقلّص من قدرة على تلبية الحاجات الزراعية والبيئية في المنطقة.وحذرت المصلحة من لجوء بعض المزارعين إلى استعمال مياه غير صالحة للري، كالمياه الملوثة أو مياه الصرف الصحي، ما يُشكّل خطرًا جسيماً على سلامة الإنتاج الزراعي، والصحة العامة، والبيئة.ودعت المصلحة الجهات المعنية إلى:وشددت المصلحة على أن مواجهة هذا النوع من الأزمات يتطلب استراتيجية وطنية متكاملة لإدارة الموارد المائية، ترتكز على الإدارة المستدامة، المراقبة، والجهوزية في ظل التغيرات المناخية التي يواجهها والمنطقة.