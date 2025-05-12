رئيس بلدية ممنع: لائحة "ممنع تجمعنا" مدعومة من العائلات فقط

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نفى رئيس بلدية ممنع المنتخب مع أعضاء البلدية ومختارها حنا ابراهيم في بيان،"الخبر الذي ورد على عن فوز اللائحة المدعومة من "، مؤكداً أن لائحة "ممنع تجمعنا" مدعومة من العائلات فقط دون أي جهة سياسية".وأشار إلى أنه "ستتم الملاحقة القانونية ضد كل من نشر الخبر الكاذب".