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لبنان

رئيس بلدية ممنع: لائحة "ممنع تجمعنا" مدعومة من العائلات فقط

Lebanon 24
12-05-2025 | 04:20
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نفى رئيس بلدية ممنع المنتخب جوزف يوسف مع أعضاء البلدية ومختارها حنا ابراهيم  في بيان،"الخبر الذي ورد على مواقع التواصل الاجتماعي عن فوز اللائحة المدعومة من التيار الوطني الحر"، مؤكداً أن لائحة "ممنع تجمعنا" مدعومة من العائلات فقط دون أي جهة سياسية".
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وأشار إلى أنه "ستتم الملاحقة القانونية ضد كل من نشر الخبر الكاذب".
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