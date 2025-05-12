أمطارٌ وانخفاض في الحرارة... هكذا سيُصبح الطقس بدءاً من اليوم

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ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر ايار بين ١٨ و ٢٧، بين ١٧و ٢٦، وزحلة بين ١٣ و ٢٧ درجة.





الطقس المتوقع في لبنان: أفادت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في أن طقسا ربيعيا دافئا يسيطرعلى لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط، يتحوّل تدريجيًا إلى متقلّب إعتبارًا الظهر تحت تأثير منخفض جوّي محدود الفعالية يؤدي إلى إنخفاض بدرجات الحرارة فتعود إلى معدلاتها الموسمية.ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر ايار بين ١٨ و ٢٧، بين ١٧و ٢٦، وزحلة بين ١٣ و ٢٧ درجة.الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين:

غائم جزئياً إلى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة وارتفاع في نسبة الرطوبة بدءًا من الظهرفيتشكّل ضباب كثيف على المرتفعات وتسوء الرؤية، كما تنشط الرياح خاصة شمال البلاد فتلامس ال ٦٠ كم/س.

الثلاثاء:

غائم جزئيًا مع ضباب على المرتفعات ونسبة رطوبة مرتفعة وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة، تتكاثف الغيوم إعتبارًا من بعد الظهر وتصبح الأجواء مهيأة لتساقط أمطار خفيفة متفرقة خاصة شمال وجنوب البلاد مترافقة برياح ناشطة ( ٥٥كم/س).

الأربعاء:

غائم جزئيًا إلى غائم أحيانًا مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية مترافقة بنسبة رطوبة مرتفعة يتشكّل معها ضباب كثيف بدءًا من ارتفاعات منخفضة، كما تكون الأجواء مهيأة لتساقط أمطار خفيفة متفرقة خلال الفترة الصباحية خاصة شمال وجنوب البلاد مع احتمال حدوث برق ورعد مع امكانية تساقط حبات البرد.

الخميس:

غائم جزئيًا مع ضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل واستقرارها على الساحل، يتحوّل الطقس خلال النهار إلى قليل الغيوم.