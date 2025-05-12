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لبنان

المرشح عن لائحة "بيروت بتجمعنا" اسكندر بريدي: نعمل من أجل وحدة العاصمة

Lebanon 24
12-05-2025 | 04:34
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دعا المرشح لعضوية المجلس البلدي في لائحة "بيروت بتجمعنا" اسكندر بريدي  في بيان "أبناء العاصمة للمشاركة الفعّالة في انتخابات الأحد ١٨ أيار الجاري لتبقى العاصمة لكل اللبنانيين". 
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 ورأى ان" انتخابات الأحد يجب أن تكون عنوانًا صادقًا للعيش الواحد المشترك بين كل الطوائف التي تمثّل لبنان ال ١٠٤٥٢ كلم الذي ناضلنا من أجله".

وختم: "ندائي اليوم لأبناء بيروت ليس لأفوز بعضوية بلدية ولكن من أجل ان تكون بيروت  تجمعنا فعلًا لا قولًا".
 
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