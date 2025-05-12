المرشح عن لائحة "بيروت بتجمعنا" اسكندر بريدي: نعمل من أجل وحدة العاصمة

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دعا المرشح لعضوية في لائحة " بتجمعنا" اسكندر بريدي في بيان "أبناء العاصمة للمشاركة الفعّالة في انتخابات الأحد ١٨ أيار الجاري لتبقى العاصمة لكل اللبنانيين".ورأى ان" انتخابات الأحد يجب أن تكون عنوانًا صادقًا للعيش الواحد المشترك بين كل الطوائف التي تمثّل ال ١٠٤٥٢ كلم الذي ناضلنا من أجله".وختم: "ندائي اليوم لأبناء بيروت ليس لأفوز بعضوية بلدية ولكن من أجل ان تكون بيروت تجمعنا فعلًا لا قولًا".