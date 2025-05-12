البعريني لاهالي فنيدق: نسير على درب خدمتكم

كتب النائب عبر حسابه على منصة " أكس":

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"شكرًا من القلب لأهالي فنيدق الذين عبّروا بصناديق الاقتراع عن حبهم للأرض والكرامة. شكرًا لثقتكم التي كلّلت صدورنا بالوسام. شكرًا لأنكم مضيتُم نحو مستقبل فنيدق بثبات القلب ونقاء النيّة. نعاهدكم أن نبقى معكم، منكم ولكم، نحمل همومكم ونسير على درب خدمتكم، بضمير لا يهدأ وعزيمة لا تلين".