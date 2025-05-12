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لبنان

الصّدي يوضح: الحديث عن تلكؤ الحكومة هو مجرد إفتراء

Lebanon 24
12-05-2025 | 04:50
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صدر عن وزير الطاقة والمياه جو الصّدي البيان الآتي: "يتم الترويج عبر بعض وسائل الإعلام أن  ثمة عرضاً قطرياً بإنشاء معملين لانتاج الكهرباء في لبنان الاول على الغاز والثاني بالطاقة البديلة، عالقاً مند زمن ، ولم تتطرق له الحكومة الحالية، رغم انه لا يزال ساري المفعول وفق مصادر مطلعة".
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وأضاف البيان: "يهمنا أن نوضح أننا نتابع وننسق مع كل الجهات التي قدمت وتقدم عروضاً للبنان بما فيها دولة قطر التي زارها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ثم زرتها كوزير طاقة ومياه من أجل بحث فرص التعاون والشراكة التي يمكن تعزيزها لمصلحة لبنان. لذا الحديث عن تلكؤ الحكومة هو مجرد إفتراء."

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