الصّدي يوضح: الحديث عن تلكؤ الحكومة هو مجرد إفتراء

Advertisement

صدر عن والمياه جو الصّدي البيان الآتي: "يتم الترويج عبر بعض أن ثمة عرضاً قطرياً بإنشاء معملين لانتاج الكهرباء في الاول على والثاني بالطاقة البديلة، عالقاً مند زمن ، ولم تتطرق له الحكومة الحالية، رغم انه لا يزال ساري المفعول وفق مصادر مطلعة".وأضاف البيان: "يهمنا أن نوضح أننا نتابع وننسق مع كل الجهات التي قدمت وتقدم عروضاً للبنان بما فيها التي زارها رئيس الجمهورية ثم زرتها كوزير طاقة ومياه من أجل بحث فرص التعاون والشراكة التي يمكن تعزيزها لمصلحة لبنان. لذا الحديث عن تلكؤ الحكومة هو مجرد إفتراء."