سلام: الرشوة الانتخابية ستُواجَه بإجراءات صارمة والسلاح ليس وسيلةً للتعبير

Advertisement

كتب الدكتور على حاسبه في موقع "أكس":نجحت انتخابات بإدارة مسؤولة نشكر عليها .وأُجدّد التأكيد أن الرشوة ، أيّاً يكن مصدرُها، ستُواجَه بإجراءات صارمة، وسنتابع التحقيقات للوصول إلى مصدر الرشوة واتخاذ التدابير القضائية المناسبة، فلا غطاء على أحد.أمّا مشهد السلاح والرصاص الطائش، الذي أسفر عن إصابات خطيرة، فهو مشهد مرفوض أخلاقياً وقانونياً، وظاهرة مخزية ومتخلّفة يجب أن تتوقّف.الأجهزة المعنية، ولا سيّما الجيش، أوقفت العديد من مطلقي النيران، ولا تهاون في مواصلة المسار الأمني والقضائي وإنزال أشدّ بحقّ المخلّين بالأمن. أناشد المواطنين الكفّ عن هذه الظاهرة الخطيرة، فالسلاح ليس وسيلةً للتعبير، ولا لفرض واقعٍ خارج منطق الدولة.