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لبنان
وزير الداخليّة: كلّ ما يتمّ تداوله بعيد كل البعد عن الحقيقة
Lebanon 24
12-05-2025
|
05:01
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صدر عن
مكتب وزير الداخلية والبلديات
أحمد الحجار
البيان التالي:
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توضيحاً لما تم تداوله عن سرقة أحد صناديق الإقتراع في
عكار
، يهم الوزير
الحجار
التأكيد ان كافة صناديق الإقتراع في محافظتي
لبنان
الشمالي
وعكار تم تسليمها بمؤازرة من
قوى الأمن الداخلي
إلى لجان القيد بعد فرزها، وكل ما يتم تداوله بعيد كل البعد عن الحقيقة.
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