وزير الداخليّة: كلّ ما يتمّ تداوله بعيد كل البعد عن الحقيقة

صدر عن البيان التالي:

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توضيحاً لما تم تداوله عن سرقة أحد صناديق الإقتراع في ، يهم الوزير التأكيد ان كافة صناديق الإقتراع في محافظتي وعكار تم تسليمها بمؤازرة من إلى لجان القيد بعد فرزها، وكل ما يتم تداوله بعيد كل البعد عن الحقيقة.