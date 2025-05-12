Advertisement

لبنان

وزير الداخليّة: كلّ ما يتمّ تداوله بعيد كل البعد عن الحقيقة

Lebanon 24
12-05-2025 | 05:01
A-
A+
Doc-P-1359265-638826482068133813.jpg
Doc-P-1359265-638826482068133813.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
توضيحاً لما تم تداوله عن سرقة أحد صناديق الإقتراع في عكار، يهم الوزير الحجار التأكيد ان كافة صناديق الإقتراع في محافظتي لبنان الشمالي وعكار تم تسليمها بمؤازرة من قوى الأمن الداخلي إلى لجان القيد بعد فرزها، وكل ما يتم تداوله بعيد كل البعد عن الحقيقة.
 
 
 
مواضيع ذات صلة
هآرتس عن مصدر إسرائيلي: نحن بعيدون كل البعد عن التطبيع مع لبنان
lebanon 24
12/05/2025 14:00:19 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية: لا يمكن القبول بأي شواذ أمني في كل لبنان وخاصة في طرابلس
lebanon 24
12/05/2025 14:00:19 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية من الغبيري: ضمانة كل الناس هي الدولة ومن واجب الأخيرة إحتضانهم
lebanon 24
12/05/2025 14:00:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الداخلية السورية عن اشتباكات صحنايا: سنضرب بيد من حديد كل من يسعى لزعزعة أمن سوريا
lebanon 24
12/05/2025 14:00:19 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

بلديات 2025

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:53 | 2025-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:14 | 2025-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:34 | 2025-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2025-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:12 | 2025-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:57 | 2025-05-12
06:41 | 2025-05-12
06:14 | 2025-05-12
06:05 | 2025-05-12
06:00 | 2025-05-12
05:51 | 2025-05-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24