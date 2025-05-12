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لبنان

تحت شعار المقاومة والتنمية.. إطلاق لائحة "التنمية والوفاء" في الهرمل

Lebanon 24
12-05-2025 | 05:11
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أُعلن في مدينة الهرمل تشكيل لائحة "التنمية والوفاء" المدعومة من "حزب الله" وحركة أمل، خلال احتفال أقيم برعاية مسؤول منطقة البقاع في "حزب الله" الدكتور حسين النمر، بحضور فعاليات سياسية ودينية وجمع من الأهالي.
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أكد النمر في كلمته أن اللائحة "تنموية بالدرجة الأولى"، مشددًا على أن لا خصومة مع أي لائحة أخرى، بل اعتبر المنافسين "محترمين ومقدّرين". وقال: "نقدم لائحتنا كلائحة حزب الله وحركة أمل والشهداء والمجاهدين"، معتبراً أن العمل البلدي جزء من معركة الجهاد والمقاومة.

وشدد النمر على أن "الاستحقاقات البلدية هي مسؤولية أخلاقية وإنسانية"، مؤكداً دعم "حزب الله" الكامل للمجلس البلدي الجديد. كما أعلن تقديم 30 ألف ليتر مازوت لبلدية الهرمل، منها 20 ألف ليتر تُباع لدعم عمال البلدية، و10 آلاف ليتر لآليات رفع النفايات.

من جهته، قال المرشح علي طه إن اللائحة تحمل "أمانة الشهداء"، ورؤيتها تقوم على مجلس بلدي جامع يواكب التطور وينمّي المدينة بشفافية، مع التركيز على الاستثمار في المياه والبيئة والسياحة، وخاصة على ضفاف نهر العاصي. (الوكالة الوطنية للإعلام)
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