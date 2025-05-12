تحت شعار المقاومة والتنمية.. إطلاق لائحة "التنمية والوفاء" في الهرمل

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أُعلن في تشكيل لائحة "التنمية والوفاء" المدعومة من " " وحركة أمل، خلال احتفال أقيم برعاية مسؤول في "حزب الله" الدكتور ، بحضور فعاليات سياسية ودينية وجمع من الأهالي.أكد النمر في كلمته أن اللائحة "تنموية بالدرجة الأولى"، مشددًا على أن لا خصومة مع أخرى، بل اعتبر المنافسين "محترمين ومقدّرين". وقال: "نقدم لائحتنا كلائحة حزب الله وحركة أمل والشهداء والمجاهدين"، معتبراً أن جزء من معركة والمقاومة.وشدد النمر على أن "الاستحقاقات البلدية هي مسؤولية أخلاقية وإنسانية"، مؤكداً دعم "حزب الله" الكامل للمجلس البلدي الجديد. كما أعلن تقديم 30 ألف ليتر مازوت لبلدية ، منها 20 ألف ليتر تُباع لدعم عمال البلدية، و10 آلاف ليتر لآليات رفع النفايات.، قال المرشح إن اللائحة تحمل "أمانة "، ورؤيتها تقوم على مجلس بلدي يواكب التطور وينمّي المدينة بشفافية، مع التركيز على الاستثمار في المياه والبيئة والسياحة، وخاصة على ضفاف . (الوكالة الوطنية للإعلام)