الصباح لعون: الكويتيون سيعودون إلى لبنان

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استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم في مقر اقامته في قصر بيان، بالانابة ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، بحضور والمغتربين يوسف رجي والقائم بأعمال سفارة في الكويت احمد عرفة والوفد المرافقفي مستهل اللقاء، هنأ الشيخ الصباح بانتخابه، ورحب به في الكويت، مؤكدا ان "لبنان هو في قلب كل ، والشعب الكويتي يتضامن مع الشعب اللبناني ويرافقه في كل ظروفه"، مشيدا بـ"اللبنانيين المقيمين في الكويت"، مشددا على انهم "يقومون بواجباتهم من دون اي مشاكل تذكر".وقال: "ان التعاون قائم بين الاجهزة الامنية والاجهزة الامنية ، ولا سيما في مجال مكافحة المخدرات، وان المعلومات المتبادلة ادت الى كشف عدة محاولات لتهريب المخدرات الى الكويت".اضاف: "ان الكويت ماضية في تقديم المساعدة للبنان، وهي جاهزة لكل ما يطلبه في هذا الاطار"، واكد إدانة بلاده "للاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على لبنان".ورحب الرئيس عون بالشيخ الصباح، شاكرا "الدعم الذي تقدمه الكويت للبنان في مجالات مختلفة"، وقال: "ان علاقات لبنان بالكويت قديمة جداً، وهي متجذرة وراسخة ومشاعر المحبة متبادلة بين الشعبين اللبناني والكويتي".واعرب الرئيس عون عن امله في أن يسفر لقاؤه مع امير البلاد، "نتائج ايجابية في مختلف المجالات، لا سيما لجهة عودة الكويتيين الى وطنهم الثاني لبنان"، واكد "تعاون لبنان مع الحكومة الكويتية في كل المجالات لا سيما في المجال الامني".وتم في خلال اللقاء التوافق على "تسهيل دخول اللبنانيين الى الكويت، وكذلك عودة الكويتيين الى لبنان وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات".واعرب رئيس بالانابة عن رغبته بزيارة لبنان "فور عودة رئيس الحكومة الكويتية من الخارج".فاكد الرئيس عون سروره بهذه الزيارة وترحيبه بها.استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم في مقر اقامته في قصر بيان، رئيس مجلس الوزراء الكويتي بالانابة ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، بحضور وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي والقائم بأعمال سفارة لبنان في الكويت احمد عرفة والوفد المرافقالشيخ فهد الصباحفي مستهل اللقاء، هنأ الشيخ الصباح الرئيس عون بانتخابه، ورحب به في الكويت، مؤكدا ان "لبنان هو في قلب كل كويتي، والشعب الكويتي يتضامن مع الشعب اللبناني ويرافقه في كل ظروفه"، مشيدا بـ"اللبنانيين المقيمين في الكويت"، مشددا على انهم "يقومون بواجباتهم من دون اي مشاكل تذكر".وقال: "ان التعاون قائم بين الاجهزة الامنية الكويتية والاجهزة الامنية اللبنانية، ولا سيما في مجال مكافحة المخدرات، وان المعلومات المتبادلة ادت الى كشف عدة محاولات لتهريب المخدرات الى الكويت".اضاف: "ان الكويت ماضية في تقديم المساعدة للبنان، وهي جاهزة لكل ما يطلبه في هذا الاطار"، واكد إدانة بلاده "للاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على لبنان".الرئيس عونورحب الرئيس عون بالشيخ الصباح، شاكرا "الدعم الذي تقدمه الكويت للبنان في مجالات مختلفة"، وقال: "ان علاقات لبنان بالكويت قديمة جداً، وهي متجذرة وراسخة ومشاعر المحبة متبادلة بين الشعبين اللبناني والكويتي".واعرب الرئيس عون عن امله في أن يسفر لقاؤه مع امير البلاد، "نتائج ايجابية في مختلف المجالات، لا سيما لجهة عودة الكويتيين الى وطنهم الثاني لبنان"، واكد "تعاون لبنان مع الحكومة الكويتية في كل المجالات لا سيما في المجال الامني".وتم في خلال اللقاء التوافق على "تسهيل دخول اللبنانيين الى الكويت، وكذلك عودة الكويتيين الى لبنان وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات".واعرب رئيس مجلس الوزراء بالانابة عن رغبته بزيارة لبنان "فور عودة رئيس الحكومة الكويتية من الخارج".فاكد الرئيس عون سروره بهذه الزيارة وترحيبه بها.ولي الكويتيثم استقبل الرئيس عون ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وتناول معه معه "ضرورة تفعيل العلاقات اللبنانية – الكويتية واعادة احياء الاتفاقيات المعقودة بين البلدين، ورفع حجم التعاون في المجالين الاقتصادي والاستثماري".كما تناول البحث "القمة العربية المقبلة المزمع عقدها في بغداد، واهميتها في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة، وكذلك القمة الخليجية – الاميركية التي تعقد غدا في بين دول مجلس التعاون لدول العربي والرئيس ، كذلك تناول الاوضاع في لبنان في ضوء التطورات الاخيرة.وبعد انتهاء اللقاء اصطحب ولي العهد الرئيس عون الى المبنى في قصر بيان، حيث ستعقد المحادثات الرسمية بين رئيس الجمهورية وأمير الكويت.ثم استقبل الرئيس عون ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وتناول معه معه "ضرورة تفعيل العلاقات اللبنانية – الكويتية واعادة احياء الاتفاقيات المعقودة بين البلدين، ورفع حجم التعاون في المجالين الاقتصادي والاستثماري".كما تناول البحث "القمة العربية المقبلة المزمع عقدها في بغداد، واهميتها في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة، وكذلك القمة الخليجية – الاميركية التي تعقد غدا في السعودية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والرئيس الاميركي ، كذلك تناول الاوضاع في لبنان في ضوء التطورات الاخيرة.وبعد انتهاء اللقاء اصطحب ولي العهد الرئيس عون الى المبنى الرئيسي في قصر بيان، حيث ستعقد المحادثات الرسمية بين رئيس الجمهورية وأمير الكويت.