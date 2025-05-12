الصباح لعون: الكويتيون سيعودون إلى لبنان

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم في مقر اقامته في قصر بيان، رئيس مجلس الوزراء الكويتي
بالانابة ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود
الصباح، بحضور وزير الخارجية
والمغتربين يوسف رجي والقائم بأعمال سفارة لبنان
في الكويت احمد عرفة والوفد المرافق
في مستهل اللقاء، هنأ الشيخ الصباح الرئيس عون
بانتخابه، ورحب به في الكويت، مؤكدا ان "لبنان هو في قلب كل كويتي
، والشعب الكويتي يتضامن مع الشعب اللبناني ويرافقه في كل ظروفه"، مشيدا بـ"اللبنانيين المقيمين في الكويت"، مشددا على انهم "يقومون بواجباتهم من دون اي مشاكل تذكر".
وقال: "ان التعاون قائم بين الاجهزة الامنية الكويتية
والاجهزة الامنية اللبنانية
، ولا سيما في مجال مكافحة المخدرات، وان المعلومات المتبادلة ادت الى كشف عدة محاولات لتهريب المخدرات الى الكويت".
اضاف: "ان الكويت ماضية في تقديم المساعدة للبنان، وهي جاهزة لكل ما يطلبه في هذا الاطار"، واكد إدانة بلاده "للاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على لبنان".
ورحب الرئيس عون بالشيخ الصباح، شاكرا "الدعم الذي تقدمه الكويت للبنان في مجالات مختلفة"، وقال: "ان علاقات لبنان بالكويت قديمة جداً، وهي متجذرة وراسخة ومشاعر المحبة متبادلة بين الشعبين اللبناني والكويتي".
واعرب الرئيس عون عن امله في أن يسفر لقاؤه مع امير البلاد، "نتائج ايجابية في مختلف المجالات، لا سيما لجهة عودة الكويتيين الى وطنهم الثاني لبنان"، واكد "تعاون لبنان مع الحكومة الكويتية في كل المجالات لا سيما في المجال الامني".
وتم في خلال اللقاء التوافق على "تسهيل دخول اللبنانيين الى الكويت، وكذلك عودة الكويتيين الى لبنان وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات".
واعرب رئيس مجلس الوزراء
بالانابة عن رغبته بزيارة لبنان "فور عودة رئيس الحكومة الكويتية من الخارج".
فاكد الرئيس عون سروره بهذه الزيارة وترحيبه بها.
استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم في مقر اقامته في قصر بيان، رئيس مجلس الوزراء الكويتي بالانابة ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، بحضور وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي والقائم بأعمال سفارة لبنان في الكويت احمد عرفة والوفد المرافق
الشيخ فهد الصباح
في مستهل اللقاء، هنأ الشيخ الصباح الرئيس عون بانتخابه، ورحب به في الكويت، مؤكدا ان "لبنان هو في قلب كل كويتي، والشعب الكويتي يتضامن مع الشعب اللبناني ويرافقه في كل ظروفه"، مشيدا بـ"اللبنانيين المقيمين في الكويت"، مشددا على انهم "يقومون بواجباتهم من دون اي مشاكل تذكر".
وقال: "ان التعاون قائم بين الاجهزة الامنية الكويتية والاجهزة الامنية اللبنانية، ولا سيما في مجال مكافحة المخدرات، وان المعلومات المتبادلة ادت الى كشف عدة محاولات لتهريب المخدرات الى الكويت".
اضاف: "ان الكويت ماضية في تقديم المساعدة للبنان، وهي جاهزة لكل ما يطلبه في هذا الاطار"، واكد إدانة بلاده "للاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على لبنان".
الرئيس عون
ورحب الرئيس عون بالشيخ الصباح، شاكرا "الدعم الذي تقدمه الكويت للبنان في مجالات مختلفة"، وقال: "ان علاقات لبنان بالكويت قديمة جداً، وهي متجذرة وراسخة ومشاعر المحبة متبادلة بين الشعبين اللبناني والكويتي".
واعرب الرئيس عون عن امله في أن يسفر لقاؤه مع امير البلاد، "نتائج ايجابية في مختلف المجالات، لا سيما لجهة عودة الكويتيين الى وطنهم الثاني لبنان"، واكد "تعاون لبنان مع الحكومة الكويتية في كل المجالات لا سيما في المجال الامني".
وتم في خلال اللقاء التوافق على "تسهيل دخول اللبنانيين الى الكويت، وكذلك عودة الكويتيين الى لبنان وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات".
واعرب رئيس مجلس الوزراء بالانابة عن رغبته بزيارة لبنان "فور عودة رئيس الحكومة الكويتية من الخارج".
فاكد الرئيس عون سروره بهذه الزيارة وترحيبه بها.
ولي العهد
الكويتي
ثم استقبل الرئيس عون ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وتناول معه معه "ضرورة تفعيل العلاقات اللبنانية – الكويتية واعادة احياء الاتفاقيات المعقودة بين البلدين، ورفع حجم التعاون في المجالين الاقتصادي والاستثماري".
كما تناول البحث "القمة العربية المقبلة المزمع عقدها في بغداد، واهميتها في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة، وكذلك القمة الخليجية – الاميركية التي تعقد غدا في السعودية
بين دول مجلس التعاون لدول الخليج
العربي والرئيس الاميركي دونالد ترامب
، كذلك تناول الاوضاع في لبنان في ضوء التطورات الاخيرة.
وبعد انتهاء اللقاء اصطحب ولي العهد الرئيس عون الى المبنى الرئيسي
في قصر بيان، حيث ستعقد المحادثات الرسمية بين رئيس الجمهورية وأمير الكويت.
ثم استقبل الرئيس عون ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وتناول معه معه "ضرورة تفعيل العلاقات اللبنانية – الكويتية واعادة احياء الاتفاقيات المعقودة بين البلدين، ورفع حجم التعاون في المجالين الاقتصادي والاستثماري".
كما تناول البحث "القمة العربية المقبلة المزمع عقدها في بغداد، واهميتها في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة، وكذلك القمة الخليجية – الاميركية التي تعقد غدا في السعودية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والرئيس الاميركي دونالد ترامب
، كذلك تناول الاوضاع في لبنان في ضوء التطورات الاخيرة.
وبعد انتهاء اللقاء اصطحب ولي العهد الرئيس عون الى المبنى الرئيسي في قصر بيان، حيث ستعقد المحادثات الرسمية بين رئيس الجمهورية وأمير الكويت.
على خط مواز، أكد عون أن العلاقات بين لبنان ودولة الكويت متجذرة في التاريخ ومبنية على الاحترام المتبادل والتعاون الوثيق على مختلف الصعد. وقال الرئيس عون في تصريح لـ"كونا" لدى وصوله إلى البلاد أمس: "يسرني أن ألبي اليوم دعوة كريمة من أخي صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد أمير دولة الكويت"، مضيفا: تأتي زيارتي هذه تأكيدا على عمق العلاقات التاريخية والأخوية المميزة التي تجمع لبنان والكويت".
وأضاف: "أود أن أعبر عن بالغ تقديري وامتنان الشعب اللبناني للدعم المستمر الذي قدمته وتقدمه دولة الكويت للبنان خاصة في الظروف الصعبة التي مر بها وطننا فدولة الكويت كانت ولا تزال سندا قويا للبنان في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية".