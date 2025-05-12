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لبنان

وزيرة التربية للطلاب: أطلب منكم أن تثقوا بنا

Lebanon 24
12-05-2025 | 06:05
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قامت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي بجولة في الجنوب استهلتها من محافظة النبطية، حيث أكدت وقوفها إلى جانب الطلاب والمعلمين في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضها العدوان الإسرائيلي المتواصل.
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المحطة الأولى كانت في متوسطة كفررمان الثانية الرسمية، حيث التقت كرامي عدداً من المديرين والهيئات التعليمية، واستمعت إلى مخاوفهم بشأن الضغط النفسي على الطلاب وصعوبة استكمال المنهج الدراسي. وأكدت الوزيرة أنها تتابع هذه الهواجس شخصياً، وأن الوزارة ستأخذها في الاعتبار عند تنظيم الامتحانات الرسمية.
 
وانتقلت كرامي لاحقًا إلى ثانوية حسن كامل الصباح الرسمية، حيث كان في استقبالها المدير عباس شميساني وطاقم المدرسة. وقالت الوزيرة إن ما دفعها للإسراع في الزيارة هو العدوان الإسرائيلي الأخير الذي خلّف أثرًا نفسيًا كبيرًا على الطلاب، مضيفة: "أنا معكم، ليس فقط كوزيرة بل كتربوية. طلاب الجنوب لا يقلّون نضالًا عن المقاومين في الدفاع عن الأرض".

وشددت على أن القطاع التربوي هو خط الدفاع الأساسي للبنان، وأن القرارات المتعلقة بالامتحانات الرسمية جاءت بعد دراسة معمّقة، مشيرة إلى نية الوزارة في استخدام كل الإمكانيات لضمان نجاح العملية التعليمية رغم الأزمة.

صرخة الطلاب واستجابة الوزيرة
خلال جولتها على الصفوف، استمعت الوزيرة إلى مطالب الطلاب الذين طالبوا بأسئلة اختيارية في الامتحانات. وأثّر بها بشكل خاص طالب تحدث عن إصابته خلال غارة إسرائيلية دمرت منزله، وأصرّ على العودة إلى الدراسة رغم ما عاناه.

وردّت كرامي بالقول: "أنتم أبطال، خصوصًا طلاب الجنوب. سنراعي ظروفكم وسنؤمن امتحانًا نفتخر به، وأطلب منكم فقط أن تثقوا بنا وتبذلوا أقصى جهد".

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