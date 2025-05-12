وزيرة التربية للطلاب: أطلب منكم أن تثقوا بنا

قامت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي بجولة في الجنوب استهلتها من ، حيث أكدت وقوفها إلى جانب الطلاب والمعلمين في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضها العدوان المتواصل.

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كانت في متوسطة كفررمان الثانية الرسمية، حيث التقت كرامي عدداً من المديرين والهيئات التعليمية، واستمعت إلى مخاوفهم بشأن الضغط النفسي على الطلاب وصعوبة استكمال المنهج الدراسي. وأكدت أنها تتابع هذه الهواجس شخصياً، وأن الوزارة ستأخذها في الاعتبار عند تنظيم الامتحانات الرسمية.

وانتقلت كرامي لاحقًا إلى ، حيث كان في استقبالها المدير وطاقم المدرسة. وقالت الوزيرة إن ما دفعها للإسراع في الزيارة هو العدوان الإسرائيلي الأخير الذي خلّف أثرًا نفسيًا كبيرًا على الطلاب، مضيفة: "أنا معكم، ليس فقط كوزيرة بل كتربوية. طلاب الجنوب لا يقلّون نضالًا عن المقاومين في الدفاع عن الأرض".



وشددت على أن القطاع هو الأساسي للبنان، وأن القرارات المتعلقة بالامتحانات الرسمية جاءت بعد دراسة معمّقة، مشيرة إلى نية الوزارة في استخدام كل الإمكانيات لضمان نجاح العملية التعليمية رغم الأزمة.



صرخة الطلاب واستجابة الوزيرة

خلال جولتها على الصفوف، استمعت الوزيرة إلى مطالب الطلاب الذين طالبوا بأسئلة اختيارية في الامتحانات. وأثّر بها بشكل خاص طالب تحدث عن إصابته خلال غارة إسرائيلية دمرت منزله، وأصرّ على العودة إلى الدراسة رغم ما عاناه.



وردّت كرامي بالقول: "أنتم أبطال، خصوصًا طلاب الجنوب. سنراعي ظروفكم وسنؤمن امتحانًا نفتخر به، وأطلب منكم فقط أن تثقوا بنا وتبذلوا أقصى جهد".