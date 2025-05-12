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لبنان

سلام استقبل الممثل المقيم للأمم المتحدة في لبنان ومتقاعدي القطاع العام

Lebanon 24
12-05-2025 | 06:41
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استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اليوم في السرايا الممثل المقيم للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي بليرتا أليكو.
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وجرى عرض لبرنامج الامم المتحدة لمساعدة المناطق المتضررة من جراء العدوان الاسرئيلي  الاخير لا سيما في الجنوب، ومسح الحاجات للمناطق المتضررة تمهيدا لوضع خطة شاملة خصوصا في مجالات الطاقة والمياه وادارة النفايات والطاقة المتجددة ، كذلك تم بحث المبادرات الخاصة لانعاش الحياة الاقتصادية.
 
متقاعدو القطاع العام

واستقبل الرئيس سلام وفدا من المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام، بعد اللقاء تحدث باسم الوفد انطوان جبران فقال: "نحن نمثّل المتقاعدين في مؤسسات الدولة اللبنانية من عسكريين، ودبلوماسيين، وإداريين، وأساتذة في مراحل التعليم الأساسي والثانوي والجامعي، سبق أن تقدّمنا بمذكرة مطالب، وفي مقدّمتها إقرار سلسلة رواتب جديدة تُنصف مختلف القطاعات.

زيارتنا اليوم ليست الأولى، فقد سبق أن حملنا مطالبنا، أما هذه المرّة فجئنا محمّلين أيضاً بهواجس إضافية. أبرزها أولاً: مسألة  سلسلة الرتب والرواتب ومدى الجدية في التعاطي معها، وثانياً: ضرورة الفصل بين المتقاعدين العسكريين وغير العسكريين في المعالجات المالية والإدارية.

وقد طمأننا دولة الرئيس إلى أنّ لا تمييز في الاهتمام بين جميع المتقاعدين، سواء كانوا عسكريين أو مدنيين، وأنّ الملف موضع متابعة من قبله، ومن قبل الحكومة، كما يحظى باهتمام فخامة رئيس الجمهورية. كما أكد أن العمل جارٍ على ملف سلسلة الرتب والرواتب".


صندوق التنمية 

واستقبل الرئيس سلام وفدا من صندوق التنمية الاقتصادي والاجتماعي برئاسة مدير الصندوق هيثم عمر، الذي اوضح ان البحث تناول اوضاع الصندوق والمشاريع التي ينفذها على كامل الاراضي اللبناني والممولة من الاتحاد الأوروبي ، مشيرا الى عدد من المشاريع تنفذ وتتعلق بحوض الليطاني ومساعدة المصانع لوقف التلوث، اضافة الى عدد من المشاريع البيئية والتنموية.


ربيع الامين

والتقى رئيس الحكومة رئيس مجلس التنفيذيين اللبنانيين ربيع الامين الذي دعا الرئيس سلام لحضور المؤتمر الذي سيقام في فندق "فينيسيا "في ٣ حزيران المقبل تحت عنوان "الحكومة الذكية: خبرات اغترابية من أجل لبنان."
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