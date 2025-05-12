رسامني بحث وضع قطاع النقل في لبنان

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اجتمع وزير الاشغال العامة والنقل ظهر اليوم في الوزارة، بحضور للنقل الدكتور ، مع وفد مشترك من اتحادات ونقابات النقل البري في برئاسة .وتناول البحث مواضيع عدة تعنى بوضع قطاع النقل البري في لبنان، وذلك من أجل متابعة ومعالجة كل شؤون وشجون هذا القطاع، وكيفية تنظيمه تمهيداً لوضع خطة عمل سريعة.