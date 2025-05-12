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لبنان

رسامني بحث وضع قطاع النقل في لبنان

Lebanon 24
12-05-2025 | 06:57
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اجتمع وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني ظهر اليوم في الوزارة، بحضور المدير العام للنقل البري والبحري الدكتور احمد تامر، مع وفد مشترك من اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان برئاسة بسام طليس.
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وتناول البحث مواضيع عدة  تعنى بوضع قطاع النقل البري في لبنان، وذلك من أجل متابعة ومعالجة كل شؤون وشجون هذا القطاع، وكيفية تنظيمه تمهيداً لوضع خطة عمل سريعة. 
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