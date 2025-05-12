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لبنان

يبحثون عن منازل خارج الضاحية

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
12-05-2025 | 07:02
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رغم انتهاء الحرب، وبدء ورشة ترميم المنازل المتضرّرة بسبب القصف، لا يزال مواطنون من الضاحية الجنوبيّة يعمدون إلى استئجار بيوت، خوفاً من شنّ العدوّ الإسرائيليّ لغارات جديدة على المنطقة، أو استئناف المعارك إنّ سقط إتّفاق وقف إطلاق النار.
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ويبحث هؤلاء المواطنون عن منازل بعيدة نسبيّاً عن الضاحية، وخصوصاً في قضاء عاليه، علماً أنّ المُؤجّرين يتشدّدون في هويّة المستأجرين، خوفاً من الإستهدافات التي طالت العديد من الشخصيّات التابعة لـ"حزب الله" خلال الحرب الأخيرة، في الكثير من المناطق اللبنانيّة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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