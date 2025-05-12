يبحثون عن منازل خارج الضاحية





رغم انتهاء الحرب، وبدء ورشة ترميم المنازل المتضرّرة بسبب القصف، لا يزال مواطنون من الضاحية الجنوبيّة يعمدون إلى استئجار بيوت، خوفاً من شنّ العدوّ الإسرائيليّ لغارات جديدة على المنطقة، أو استئناف المعارك إنّ سقط إتّفاق وقف إطلاق النار.

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ويبحث هؤلاء المواطنون عن منازل بعيدة نسبيّاً عن الضاحية، وخصوصاً في قضاء عاليه، علماً أنّ المُؤجّرين يتشدّدون في هويّة المستأجرين، خوفاً من الإستهدافات التي طالت العديد من الشخصيّات التابعة لـ" " خلال الحرب الأخيرة، في الكثير من المناطق اللبنانيّة.