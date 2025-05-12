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لبنان

محفوظ: لتعزيز الاعلام الالكتروني المستقل

Lebanon 24
12-05-2025 | 07:24
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إلتقى رئيس "المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع" عبد الهادي محفوظ ،في مقر المجلس في وزارة الاعلام،  عددا من رؤساء ومديري المواقع الالكترونية، وبحث معهم في مواضيع تتعلق بعمل مواقعهم.
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اثر اللقاء، اشار  محفوظ الى أن  "الوفد طرح عليه تشكيل إتحاد المواقع الالكترونية، وبحث معه في مسألة الضمان الصحي والاجتماعي للعاملين، وتنظيم شؤون القطاع الالكتروني والمطالبة بإقرار قانون لإحداث نقابة لهم".

وقال:" تطرق اللقاء ايضا  الى توسيع الاجتماعات في المناطق، بهدف ضمان ممثلين فعليين، بعيدا من الطرح الطوائفي والسياسي المسيء أحيانا، والحؤول دون الاخبار الكاذبة"، وأبدى "تشجيعه لهذا التوجه في هذا القطاع، وطرح بعض الاشكالات التي تعترض الأمور"، ودعاهم الى "التكاتف والتضامن، و تعزيز الاعلام الالكتروني المستقل، البعيد من الاثارة الطوائفية والسياسية".

واعلن انه "تم الاتفاق على متابعة مثل هذا اللقاء وتوسيعه، وخصوصا ان هناك ورقة عمل تقدم المجتمعون بها الى المجلس الوطني"، وطالبهم ب"المشاركة في اللقاء الواسع للفعاليات الثقافية والفنية والادبية والاعلامية والاقتصادية، الثانية عشرة ظهر الاربعاء المقبل، في مقر نقابة الصحافة، لنقاش خطاب القسم وآلية تنفيذه وترجمته الى حاضنة شعبية".
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