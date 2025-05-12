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لبنان

الجيش: تمارين تدريبية في حقل رماية الزهراني

Lebanon 24
12-05-2025 | 07:45
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صدر عن قيادة الجيشمديرية التوجيه البيان الآتي:
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"ستقوم وحدة من الجيش، اعتبارًا من 13 /5 /2025 ولغاية 23 /5 /2025 من الساعة 7.30 وحتى الانتهاء، بإجراء تمارين تدريبية في حقل رماية الزهراني، تتخللها رمايات بالذخيرة الخلبية والحية".
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