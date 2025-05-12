الجيش: تمارين تدريبية في حقل رماية الزهراني

Advertisement

صدر عن – البيان الآتي:"ستقوم وحدة من الجيش، اعتبارًا من 13 /5 /2025 ولغاية 23 /5 /2025 من الساعة 7.30 وحتى الانتهاء، بإجراء تمارين تدريبية في حقل رماية ، تتخللها رمايات بالذخيرة الخلبية والحية".