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لبنان

هيكل استقبل السفير التركي

Lebanon 24
12-05-2025 | 07:54
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استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة السفير التركي في لبنان Murat Lutem يرافقه الملحق العسكري Lt. Col. erdinc durmaz، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
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كما استقبل رئيس الجامعة اللبنانية الأميركية (LAU) الدكتور شوقي عبدالله مع وفد مرافق، وجرى التداول في سبل التعاون بين الجيش والجامعة.
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