هيكل استقبل السفير التركي

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استقبل العماد في مكتبه في اليرزة السفير في Murat Lutem يرافقه Lt. Col. ، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.كما استقبل رئيس (LAU) الدكتور عبدالله مع وفد مرافق، وجرى التداول في سبل التعاون بين الجيش والجامعة.