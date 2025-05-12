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لبنان

الرئيس عون غادر الكويت

Lebanon 24
12-05-2025 | 08:01
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 غادر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الكويت مختتما زيارة رسمية استمرت يومين، اجرى في خلالها محادثات مع امير  البلاد.
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