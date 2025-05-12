في لبنان.. مصنع لتوضيب الحشيشة

Advertisement

أعلنت في إدارة حصر التبغ والتنباك " " في بيان أن" جهازها لمكافحة التهريب ضبط كمية من الحشيشة وأجهزة مخصصة لتوضيبها داخل مستودع في المنطقة الواقعة ما بين جرود والضنية داهمته في وقت مبكر من الاثنين، بناءً على معلومات عن وجود مصنوعات تبغية مهرّبة فيه".وأوضحت أن "الجهاز تلقى أساساً معلومات عن استخدامه المستودع لتخزين مصنوعات تبغية مهرّبة، ولكن تبيّن له بعد دهمه أنه عبارة عن مكان لتوضيب للحشيشة، فصادر الكميات الموجودة فيه وأجهزة التوضيب".