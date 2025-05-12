الوزيرة الزين عرضت خطة البيئة: شراكة مع المجتمع الدولي للإصلاح البيئي

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شارك في اللقاء سفراء ، ، ، ، وممثلون عن منظمات وهيئات دولية، من أبرزها: (UNDP، ، FAO، WFP، UN-Habitat، UNOPS، UN Women)، إضافة إلى ، والتنمية (EBRD)، الإسكوا، (AFD)، GIZ، AICS، Expertise France، ILO، EEAS وغيرها.في كلمتها الافتتاحية، شدّدت الزين على أهمية اللقاء كمنصة لتنسيق الجهود المشتركة، وقالت: "تشكّلت حكومتنا في ظرف دقيق، وهي مطالبة بتنفيذ إصلاحات تضع البلاد على سكة التعافي. أما في ، فنحن نركّز أولًا على الإصلاح البنيوي، من إعادة هيكلة الوزارة إلى التحول الرقمي وتحسين الأداء الإداري والخدماتي".وأشارت إلى أن الوزارة تضطلع بدور محوري في ملفات بيئية حسّاسة، أبرزها:-تلوّث الهواء-تنظيم قطاع المقالع والكسارات-حماية البيئة البحرية-ملف التغير المناخي-الأضرار البيئية الناجمة عن الحرب الأخيرة علىوأوضحت الوزيرة أن المطروحة، رغم طموحها، تبقى واقعية ومقيدة بعامل الوقت والموارد. وقالت: "الحكومة أمامها سنة واحدة فقط، والموارد محدودة، لذا نُعوّل على دعم شركائنا لتسريع التنفيذ. خطتنا شاملة وتتيح لكل جهة مانحة اختيار القطاع الذي تودّ المساهمة فيه".وختمت الزين كلمتها بالتأكيد على الوزارة بالإصلاح، ووجهت الشكر للحضور على تفاعلهم واستعدادهم للدعم في هذه المرحلة المفصلية. (الوكالة الوطنية للإعلام)