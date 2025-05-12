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لبنان

لقاء تربوي عربي في بغداد... ولبنان على طاولة القرار

Lebanon 24
12-05-2025 | 08:46
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أعلن تجمع المعلمين في بيان، انه يشارك في "أعمال الهيئة التشاورية والأمانة العامة لاتحاد معلمي العرب التي تنعقد في بغداد، باستضافة كريمة من نقابة المعلمين العراقيين. ويشارك في الفعالية التربوية العربية وفود نقابات واتحادات وجمعيات المعلمين من العراق ولبنان ومصر والمغرب والجزائر وفلسطين وتونس والسودان واليمن وليبيا وموريتانيا، وقد انطلقت أعماله بجلسة افتتاحية تحدث فيها إلى جانب رئيس الاتحاد والأمين العام ونقيب المعلمين في فلسطين رئيس تجمع المعلمين في لبنان الدكتور يوسف كنعان، وتستمر أعمال المؤتمر للفترة الممتدة من 10 إلى 14 أيار 2025 ويتخلله جلسات عدة تتناول محاورها القضايا التربوية المشتركة وما هو إداري وتنظيمي خاص بالاتحاد".
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