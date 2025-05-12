لقاء تربوي عربي في بغداد... ولبنان على طاولة القرار

أعلن تجمع المعلمين في بيان، انه يشارك في "أعمال الهيئة التشاورية والأمانة العامة لاتحاد معلمي العرب التي تنعقد في ، باستضافة كريمة من . ويشارك في الفعالية التربوية العربية وفود نقابات واتحادات وجمعيات المعلمين من ولبنان ومصر والمغرب والجزائر وفلسطين وتونس والسودان واليمن وليبيا وموريتانيا، وقد انطلقت أعماله بجلسة افتتاحية تحدث فيها إلى جانب والأمين العام ونقيب المعلمين في رئيس تجمع المعلمين في الدكتور ، وتستمر أعمال المؤتمر للفترة الممتدة من 10 إلى 14 أيار 2025 ويتخلله جلسات عدة تتناول محاورها التربوية المشتركة وما هو إداري وتنظيمي خاص بالاتحاد".

Advertisement