خالفوا تسعيرة المولدات.. 13 ضبطًا في يوم واحد

استكملت فرق مصلحة الاقتصاد في محافظة الجنوبي جولاتها ضمن الرقابة القطاعية على قطاع المولدات وتم اجراء كشوفات ميدانية ضمن مناطق و ، وكان بنتيجتها تسطير 13 محضر ضبط بسبب عدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية للكيلواط عن شهر نيسان الصادرة عن .

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