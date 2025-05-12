Advertisement

لبنان

خالفوا تسعيرة المولدات.. 13 ضبطًا في يوم واحد

Lebanon 24
12-05-2025 | 08:51
A-
A+
Doc-P-1359348-638826620815442532.png
Doc-P-1359348-638826620815442532.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استكملت فرق مصلحة الاقتصاد في محافظة لبنان الجنوبي جولاتها ضمن الرقابة القطاعية على قطاع المولدات وتم اجراء كشوفات ميدانية ضمن مناطق حارة صيدا و عين الدلب، وكان بنتيجتها تسطير 13 محضر ضبط بسبب عدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية للكيلواط عن شهر نيسان الصادرة عن وزارة الطاقة .
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الطاقة أصدرت تسعيرة المولدات الخاصة بشهر نيسان
lebanon 24
12/05/2025 16:25:45 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الطاقـة أصدرت تسعيـرة المولـدات الخاصـة عن شهر اذار
lebanon 24
12/05/2025 16:25:45 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 13 الإسرائيلية: الجيش نجح في اعتراض صاروخ واحد أطلق من اليمن
lebanon 24
12/05/2025 16:25:45 Lebanon 24 Lebanon 24
12 حادث سير في يوم واحد
lebanon 24
12/05/2025 16:25:45 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:34 | 2025-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:12 | 2025-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:56 | 2025-05-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:38 | 2025-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:30 | 2025-05-12
09:08 | 2025-05-12
09:04 | 2025-05-12
09:03 | 2025-05-12
09:01 | 2025-05-12
08:55 | 2025-05-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24