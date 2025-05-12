بمشاركة وزير الزراعة.. مؤتمر في إيطاليا لدعم استراتيجية صحة النبات في الشرق الأدنى

Advertisement

غادر في هاني إلى على رأس وفد من الوزارة، للمشاركة في لدعم استراتيجية صحة النبات في إقليم الشرق الأدنى وشمال ، والذي يُعقد في مدينة بمشاركة وزراء الزراعة وممثلي الدول والمنظمات الدولية المعنية.ويهدف المؤتمر إلى حشد لمواجهة التحديات التي تواجه صحة النبات، لا سيما في ما يتعلق بإدارة الآفات والأمراض النباتية العابرة للحدود، التي تُعد من أبرز المخاطر التي تهدد الأمن الغذائي والموارد الزراعية في المنطقة.ويشارك في المؤتمر عدد من الجهات المانحة والدولية، في إطار التنسيق لوضع خطط إقليمية مستدامة لمكافحة هذه التحديات وتعزيز قدرات على الصعيدين التقني والمؤسساتي.ومن المقرر أن يعقد الوزير هاني خلال زيارته سلسلة لقاءات رسمية في ، تشمل اجتماعًا مع وزير الزراعة وعدد من كبار المسؤولين، لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات وتعزيز الشراكة في مجالات البحث الزراعي، وتقنيات الوقاية النباتية، وتطوير سلاسل الإنتاج.