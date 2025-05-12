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لبنان

بمشاركة وزير الزراعة.. مؤتمر في إيطاليا لدعم استراتيجية صحة النبات في الشرق الأدنى

Lebanon 24
12-05-2025 | 09:03
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غادر وزير الزراعة في لبنان الدكتور نزار هاني إلى إيطاليا على رأس وفد من الوزارة، للمشاركة في المؤتمر الدولي لدعم استراتيجية صحة النبات في إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، والذي يُعقد في مدينة باري بمشاركة وزراء الزراعة وممثلي الدول والمنظمات الدولية المعنية.
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ويهدف المؤتمر إلى حشد الدعم الدولي لمواجهة التحديات التي تواجه صحة النبات، لا سيما في ما يتعلق بإدارة الآفات والأمراض النباتية العابرة للحدود، التي تُعد من أبرز المخاطر التي تهدد الأمن الغذائي والموارد الزراعية في المنطقة.

ويشارك في المؤتمر عدد من الجهات المانحة والدولية، في إطار التنسيق لوضع خطط إقليمية مستدامة لمكافحة هذه التحديات وتعزيز قدرات الدول الأعضاء على الصعيدين التقني والمؤسساتي.

ومن المقرر أن يعقد الوزير هاني خلال زيارته سلسلة لقاءات رسمية في العاصمة الإيطالية روما، تشمل اجتماعًا مع وزير الزراعة الإيطالي وعدد من كبار المسؤولين، لبحث سبل التعاون الثنائي وتبادل الخبرات وتعزيز الشراكة في مجالات البحث الزراعي، وتقنيات الوقاية النباتية، وتطوير سلاسل الإنتاج.

 
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