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لبنان

داخل معمل للألبان والاجبان في لبنان.. هذا ما تم ضبطه

Lebanon 24
12-05-2025 | 09:04
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سطّرت مصلحة الاقتصاد في الشمال، محضر ضبط  في حق معمل لتصنيع الألبان والأجبان في بلدة العيرونية – قضاء زغرتا، وذلك عقب صدور نتائج فحوصات مخبرية على عيّنة من منتج "الجبنة العكاوي"، والتي أظهرت عدم مطابقتها للمواصفة القياسية اللبنانية من الناحية الجرثومية.
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وقام مراقبو المصلحة على الفور بإتلاف كامل الكمية المتوافرة من المنتجات داخل المعمل، باشراف رئيسة المصلحة لمى علم الدين، في خطوة تهدف إلى حماية المستهلك ومنع تسويق مواد غير مطابقة للسلامة الغذائية، كما وجهت المصلحة إنذارا خطيا لصاحب المعمل بضرورة سحب كافة منتجات الجبنة التي تم توزيعها في الأسواق تمهيدا لإتلافها تحت إشراف فرق المراقبة المختصة".

كذلك، طُلب من المعمل التوقف الفوري عن الإنتاج إلى حين معالجة الخلل القائم، على أن يُصار إلى إجراء فحص جديد للتأكّد من التزامه بالشروط الصحية اللازمة قبل السماح له بالعودة إلى العمل.

وأكدت مصلحة الاقتصاد في الشمال استمرارها في تنفيذ جولات ميدانية دورية على معامل تصنيع المواد الغذائية في المنطقة، والتشدد في تطبيق المعايير الصحية حماية للسلامة العامة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية في حق كل من يثبت تورطه في مخالفات تهدد صحة المواطنين.
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