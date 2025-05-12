أبو حيدر من بغداد: لبنان باقٍ على العهد

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شارك للاقتصاد والتجارة أبو ، ممثلا ، في اجتماع كبار المسؤولين التحضيري للقمة العربية التنموية – الاقتصادية والاجتماعية المنعقد في ، حيث ترأس الجلسة الافتتاحية للاجتماع، نظرا لتولي رئاسة السابقة للقمة، وسلم رئاسة الدورة الحالية إلى الدولة المضيفة.وأكد أبو حيدر في كلمته خلال الجلسة، على "عمق العلاقات الأخوية التي تجمع لبنان بالدول العربية"، شاكرا "الدول الشقيقة التي لطالما وقفت إلى جانب لبنان في أصعب الظروف"، مشددا على "أهمية التضامن العربي في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة".وأعرب عن ثقته بـ"قدرة العراق على إدارة الدورة الحالية بكفاءة واقتدار"، مثمنا موقفه "الثابت الدائم إلى جانب لبنان"، مؤكدا أن " كانوا كما عهدهم اللبنانيون، أهل نخوة وكرامة".وجدد أبو حيدر " لبنان بالانتماء العربي، وحرصه على تعزيز العلاقات مع الأشقاء العرب، ولا سيما "، مؤكدا أن "لبنان سيبقى بيتا مفتوحا لكل العرب، وجسرا للحوار والانفتاح".وأشار إلى أن " تعمل، في إطار برنامجها الإصلاحي، على تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى استعادة الثقة وتحفيز بيئة الاستثمار بالتعاون مع الشركاء العرب والدوليين".وختم كلمته بالتأكيد على "التزام لبنان بدعم مسيرة العمل العربي المشترك، وبمزيد من التعاون لما فيه خير الشعوب العربية". (الوكالة الوطنية للإعلام)