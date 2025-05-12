Advertisement

لبنان

رئيس بلدية القريات العكارية زار رئيس اللائحة الفائزة بالانتخابات مهنئا

Lebanon 24
12-05-2025 | 09:41
A-
A+
Doc-P-1359365-638826649287610297.png
Doc-P-1359365-638826649287610297.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن رئيس بلدية بلدية القريات مطانيوس جرجس في بيان، أنه "بالتعاون مع مختار البلدة الياس اسعد، بادرنا الى جمع أعضاء اللائحة التي لم يحالفها الحظ في الانتخابات البلدية والاختارية التي جرت أمس وتنافست فيها لائحتان من أبناء البلدة، أو من ينوب عنهم وعدد من ابناء البلدة، وزرنا منزل رئيس اللائحة الفائزة لتقديم التهنئة والتبريك، مشددين على الألفة والمحبة بجو يسوده الإحترام وجدية في التعاون، ومؤكدين أن مصلحة البلدة وأهلها فوق كل اعتبار وإن القريات لجميع أبنائها" .
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عون مهنئا الفائزين: المسؤولية تبدأ بعد الانتخابات
lebanon 24
12/05/2025 18:40:41 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس سليمان هنأ الفائزين في انتخابات المجالس البلدية
lebanon 24
12/05/2025 18:40:41 Lebanon 24 Lebanon 24
انسحاب "المستقبل" من الانتخابات البلدية يعرقل اللائحة الائتلافيّة
lebanon 24
12/05/2025 18:40:41 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس بلدية ممنع: لائحة "ممنع تجمعنا" مدعومة من العائلات فقط
lebanon 24
12/05/2025 18:40:41 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

بلديات 2025

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:32 | 2025-05-12
11:18 | 2025-05-12
11:06 | 2025-05-12
11:06 | 2025-05-12
11:01 | 2025-05-12
10:54 | 2025-05-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24