رئيس بلدية القريات العكارية زار رئيس اللائحة الفائزة بالانتخابات مهنئا

أعلن رئيس بلدية بلدية مطانيوس في بيان، أنه "بالتعاون مع مختار البلدة الياس اسعد، بادرنا الى جمع أعضاء اللائحة التي لم يحالفها الحظ في والاختارية التي جرت أمس وتنافست فيها لائحتان من أبناء البلدة، أو من ينوب عنهم وعدد من ابناء البلدة، وزرنا منزل رئيس اللائحة الفائزة لتقديم التهنئة والتبريك، مشددين على الألفة والمحبة بجو يسوده الإحترام وجدية في التعاون، ومؤكدين أن مصلحة البلدة وأهلها فوق كل اعتبار وإن القريات لجميع أبنائها" .

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