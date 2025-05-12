انخفاض كبير في درجات الحرارة ومنخفض جوي سيضرب لبنان.. هذا ما كشفه الاب خنيصر

قال الاب المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ في ، في تقرير جديد له، أنّ الموجة الدافئة ستنحسر عن للبحر الأبيض المتوسط اعتباراً من مساء اليوم الاثنين، ويتحوّل الطقس في الى متقلب مع رياح ناشطة يبدأ تأثيرها مساءً وتتراوح سرعهتا بين 35 و 85 كم في الساعة بخاصة في المناطق الشمالية والبقاعية، ومن المنتظر ان يعبر منخفض جوّي فوق يومي الثلاثاء والأربعاء، الامر الذي سيساهم بانحراف سحب رطبة ورعدية وقد تكون عشوائية فوق ولبنان فتتساقط امطار متفرقة، (غير شاملة) تتراوح نسبتها بين 3 و 15مم بخاصة في .

Advertisement

أضاف:" ومع انحسار الغبار الذي يملأ الاجواء والسورية، ستعاود الرطوبة نشاطها مساء الثلاثاء ويوم الاربعاء فتكون الاجواء متقلبة ربيعية تحمل معها امطارا عابرة وخفيفة، ضمن حالة عدم استقرار سريعة، ستتبعها اوّل موجة حارة لهذا الموسم سببها نشاط المنخفض الموسمي الذي تمركز فوق وسيمدد تياراته الحارة نحو وقبرص اعتبارا من صباح يوم الجمعة المقبل".

وأكّد أن لبنان أمام تقلبات جوية سريعة، مع سرعة رياح وارتفاع موج البحر نحو المترين ونصف، وامطار متفرقة مع حبات برد واحتمال تشكل العواصف الرعدية ولن تشمل كل المناطق اللبنانية.



وحسب ، ستسجل الحرارة على الساحل ليوم الثلاثاء: 24 نهاراً و 18 ليلاً

في : 23 نهاراً و 13 ليلا

على الجبال 1200 متر: 19 نهاراً و 12 ليلاً

على الجبال 2000 متر: 15 نهاراً و 07 ليلاً

الرياح: غربية الى جنوبية غربية سرعتها بين 35 و 85 كم في الساعة

الضغط الجوّي: 1010hoa

الرطوبة:75%

حرارة المياه 24 درجة