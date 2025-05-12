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لبنان

انخفاض كبير في درجات الحرارة ومنخفض جوي سيضرب لبنان.. هذا ما كشفه الاب خنيصر

Lebanon 24
12-05-2025 | 09:42
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قال الاب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ في بوسطن، في تقرير جديد له، أنّ الموجة الدافئة ستنحسر عن الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط اعتباراً من مساء اليوم الاثنين، ويتحوّل الطقس في لبنان الى متقلب مع رياح ناشطة يبدأ تأثيرها مساءً وتتراوح سرعهتا بين 35 و 85 كم في الساعة بخاصة في المناطق الشمالية والبقاعية، ومن المنتظر ان يعبر منخفض جوّي فوق جنوب تركيا يومي الثلاثاء والأربعاء، الامر الذي سيساهم بانحراف سحب رطبة ورعدية وقد تكون عشوائية فوق سوريا ولبنان فتتساقط امطار متفرقة، (غير شاملة) تتراوح نسبتها بين 3 و 15مم بخاصة في الشمال.
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أضاف:" ومع انحسار الغبار الذي يملأ الاجواء اللبنانية والسورية، ستعاود الرطوبة نشاطها مساء الثلاثاء  ويوم الاربعاء فتكون الاجواء متقلبة ربيعية تحمل معها امطارا عابرة وخفيفة، ضمن حالة عدم استقرار سريعة، ستتبعها اوّل موجة حارة لهذا الموسم سببها نشاط المنخفض الهندي الموسمي الذي تمركز فوق دول الخليج وسيمدد تياراته الحارة نحو تركيا وقبرص اعتبارا من صباح يوم الجمعة المقبل".
 
وأكّد أن لبنان أمام تقلبات جوية سريعة، مع سرعة رياح وارتفاع موج البحر نحو المترين ونصف، وامطار متفرقة مع حبات برد واحتمال تشكل العواصف الرعدية ولن تشمل كل المناطق اللبنانية.

وحسب خنيصر، ستسجل الحرارة على الساحل ليوم الثلاثاء: 24 نهاراً و 18 ليلاً
في البقاع: 23 نهاراً و  13 ليلا 
على الجبال 1200 متر: 19 نهاراً و  12 ليلاً
على الجبال 2000 متر: 15 نهاراً و  07 ليلاً
الرياح: غربية الى جنوبية غربية سرعتها بين 35 و 85 كم في الساعة
الضغط الجوّي: 1010hoa
الرطوبة:75% 
حرارة المياه 24 درجة
 
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