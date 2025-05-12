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لبنان

أسماك غير صالحة للأكل في لبنان.. والزراعة تتحرك

Lebanon 24
12-05-2025 | 09:49
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أعلنت وزارة الزراعة في بيان، أنّه "استكمالاً للجهود المتواصلة في حماية الثروة السمكية وتطبيق القوانين والقرارات والأنظمة المرعية الإجراء، وفي إطار عملها المستمر لقمع المخالفات ومنع التعديات على الموارد البحرية، قامت الفرق المختصة في وزارة الزراعة بعدة إجراءات ميدانية خلال الأسبوع الأول من شهر أيار 2025.
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فقد تم، في مرفأ الدورة، مصادرة كمية من الأسماك التي لا تستوفي القياس القانوني المعتمد، وقد تم تسليمها مباشرة إلى أحد دور الرعاية، التزاماً بالأنظمة المعمول بها وتفادياً لهدرها".

أضاف البيان:" كما تم بتاريخ 3 أيار 2025 تسطير محضر ضبط في حق أحد المراكب في ميناء الصيادين – الدورة، حيث ضُبط المركب متلبساً باستخدام شباك سردين للصيد على مسافة قريبة من الشاطئ، في مخالفة صريحة لقرارات وزارة الزراعة المتعلقة بتنظيم الصيد البحري.

وبتاريخ 6 أيار 2025، تم ضبط ومصادرة "جاروفة بر" (أداة صيد مخالفة) في مرفأ الأوزاعي، وقد جرى تنظيم محضر ضبط بحق المخالف ومصادرة الشباك غير القانونية المستخدمة في العملية".

ختم البيان:" تؤكد وزارة الزراعة حرصها الكامل على تطبيق القوانين وحماية الثروة السمكية، وتدعو جميع الصيادين إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المعتمدة، لما فيه مصلحة القطاع واستدامة الموارد البحرية". 
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