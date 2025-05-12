عون للأمير مشعل: أشكركم على الحفاوة التي عكست مدى محبتكم للبنان

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غادر رئيس الجمهورية والوفد المرافق بعد ظهر اليوم العاصمة ، عائدا الى في ختام زيارة رسمية التقى في خلالها امير الدولة الشيخ ، وولي الشيخ ، ورئيس بالإنابة الشيخ فهد يوسف الصباح، وكبار المسؤولين الكويتيين.وخلال مغادرته الأجواء الكويتية، أبرق الى الأمير معربا عن سعادته بالمحادثات البنّاءة والاخوية التي اجراها معه، والحرص الذي ابداه على مواصلة الوقوف الى جانب وتطوير علاقة البلدين."يطيب لي، وانا اغادر والوفد المرافق لي أجواء ، ان اشكركم على الحفاوة التي لقيتها من سموكم خلال زيارتي لبلدكم الشقيق، والتي عكست مدى محبتكم للبنان وشعبه سواء منه المقيم في بلده او الموجود في الربوع الكويتية الزاهرة.واعرب لكم عن سعادتي بالمحادثات البنّاءة والاخوية التي اجريتها مع سموكم، والحرص الذي ابديتموه على مواصلة وقوفكم الى جانب لبنان، وتطوير علاقة بلدينا في كافة المجالات التي تخدم مصالح شعبينا المشتركة.وإذ اجدد شكري لسموكم، أتمنى لكم دوام الصحة والعافية للاستمرار في قيادة مسيرة الى مزيد من التقدم والنجاح.وفقكم الله وبارك خطاكم".