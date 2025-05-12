Advertisement

لبنان

عون للأمير مشعل: أشكركم على الحفاوة التي عكست مدى محبتكم للبنان

Lebanon 24
12-05-2025 | 09:52
A-
A+
Doc-P-1359370-638826656116577526.png
Doc-P-1359370-638826656116577526.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
غادر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والوفد المرافق بعد ظهر اليوم العاصمة الكويتية، عائدا الى بيروت في ختام زيارة رسمية التقى في خلالها امير الدولة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، وكبار المسؤولين الكويتيين.
Advertisement

وخلال مغادرته الأجواء الكويتية، أبرق الرئيس عون الى الأمير مشعل معربا عن سعادته بالمحادثات البنّاءة والاخوية التي اجراها معه، والحرص الذي ابداه على مواصلة الوقوف الى جانب لبنان وتطوير علاقة  البلدين.

وجاء في البرقية:

"يطيب لي، وانا اغادر والوفد المرافق لي أجواء الكويت، ان اشكركم على الحفاوة التي لقيتها من سموكم خلال زيارتي لبلدكم الشقيق، والتي عكست مدى محبتكم للبنان وشعبه سواء منه المقيم في بلده او الموجود في الربوع الكويتية الزاهرة.

واعرب لكم عن سعادتي بالمحادثات البنّاءة والاخوية التي اجريتها مع سموكم، والحرص الذي ابديتموه على مواصلة وقوفكم الى جانب لبنان، وتطوير علاقة بلدينا في كافة المجالات التي تخدم مصالح شعبينا المشتركة.

وإذ اجدد شكري لسموكم، أتمنى لكم دوام الصحة والعافية للاستمرار في قيادة مسيرة دولة الكويت الى مزيد من التقدم والنجاح.

وفقكم الله وبارك خطاكم".
مواضيع ذات صلة
عون في برقية إلى بن زايد خلال عودته إلى لبنان: أتقدّم إليكم بجزيل الشكر على الحفاوة البالغة التي لقيتها خلال زيارتي إلى دولة الإمارات الشقيقة
lebanon 24
12/05/2025 18:41:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون غادر الى الكويت تلبية لدعوة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح
lebanon 24
12/05/2025 18:41:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة اللبنانية: الرئيس عون وجه دعوة رسمية إلى أمير الكويت لزيارة لبنان فوعد سمو الأمير بتلبيتها
lebanon 24
12/05/2025 18:41:07 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الجمهورية جوزاف عون: الهدف من الزيارة الى الكويت شكرها على الدعم للبنان وعلى استضافتها للجالية اللبنانية ووجودها أساسي على الصعيد الدبلوماسي والاقتصادي والانمائي
lebanon 24
12/05/2025 18:41:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:32 | 2025-05-12
11:18 | 2025-05-12
11:06 | 2025-05-12
11:06 | 2025-05-12
11:01 | 2025-05-12
10:54 | 2025-05-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24