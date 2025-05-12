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لبنان

إعلان لائحة "التنمية والوفاء" في شعت

Lebanon 24
12-05-2025 | 10:10
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أعلنت في بلدة شعت لائحة "التنمية والوفاء" المدعومة من "حزب الله" وحركة "أمل" خلال احتفال شعبي حاشد، حضره نائب مسؤول منطقة البقاع في "حزب الله" السيد فيصل شكر، المسؤول الثقافي لحركة "أمل" في إقليم البقاع القاضي الشيخ عباس شريف، وفاعليات اجتماعية.
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واعتبر شكر ان "الانتخابات البلدية هي مرحلة من المراحل التي تمر على مجتمعنا، ولكن الجوهر الأساسي هو الأمة والمجتمع الوفي والعزيز والأبي".

وبدوره، أشار شريف إلى أن "التحالف بين حزب الله وحركة امل عُمِّد بالدم وليس تحالفا نفعياً آنياً، إنما هو تحالف وجودي غايته وهدفه واحد، وليس موجها ضد أحد في هذا الوطن، إنما هو تحالف لبقاء هذا الوطن منيعا قويا بمقاومته وشعبه وجيشه". (الوكالة الوطنية للإعلام)
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