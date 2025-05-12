إعلان لائحة "التنمية والوفاء" في شعت

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أعلنت في بلدة شعت لائحة "التنمية والوفاء" المدعومة من " " وحركة "أمل" خلال احتفال شعبي حاشد، حضره نائب مسؤول في "حزب الله" شكر، المسؤول الثقافي لحركة "أمل" في إقليم القاضي الشيخ ، وفاعليات اجتماعية.واعتبر شكر ان " هي مرحلة من المراحل التي تمر على مجتمعنا، ولكن الجوهر الأساسي هو الأمة والمجتمع الوفي والعزيز والأبي".وبدوره، أشار شريف إلى أن "التحالف بين حزب الله وحركة امل عُمِّد وليس تحالفا نفعياً آنياً، إنما هو تحالف وجودي غايته وهدفه واحد، وليس موجها ضد أحد في هذا الوطن، إنما هو تحالف لبقاء هذا الوطن منيعا قويا بمقاومته وشعبه وجيشه". (الوكالة الوطنية للإعلام)