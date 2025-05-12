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لبنان

في مصر.. إنجاز رياضي للبنان

Lebanon 24
12-05-2025 | 10:19
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أحرز البطل اللبناني عامر عبدالنبي الميدالية الذهبية في منافسات لعبة MFP القتالية، بعد فوزه المستحق في المباراة النهائية التي أقيمت في جمهورية مصر العربية، محققًا إنجازًا رياضيًا مشرفًا للبنان.
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وتُعد منظمة MFP، وهي منظمة دولية روسية رائدة في مجال الرياضات القتالية، من أبرز الهيئات العالمية في هذا النوع من المنافسات. وقد سجّل عبدالنبي اسمه كأول لبناني يشارك رسميًا في بطولاتها، ليتأهل بفضل أدائه اللافت إلى المنافسة على الحزام الذهبي في البطولة العالمية المقبلة التي ستُقام في روسيا، حيث سيمثل لبنان على منصة دولية مرموقة.

وفي تصريح عقب فوزه، أهدى عبدالنبي هذا الإنجاز إلى "وطنه لبنان، وفخامة رئيس الجمهورية، ومعالي وزيرة الشباب والرياضة"، معربًا عن اعتزازه بتمثيل لبنان دوليًا. (الوكالة الوطنية للإعلام)
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لبنان

رياضة

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