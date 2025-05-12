في مصر.. إنجاز رياضي للبنان

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أحرز البطل عبدالنبي في منافسات لعبة MFP القتالية، بعد فوزه المستحق في المباراة النهائية التي أقيمت في مصر العربية، محققًا إنجازًا رياضيًا مشرفًا للبنان.وتُعد منظمة MFP، وهي منظمة دولية روسية رائدة في مجال الرياضات القتالية، من أبرز الهيئات العالمية في هذا النوع من المنافسات. وقد سجّل عبدالنبي اسمه كأول لبناني يشارك رسميًا في بطولاتها، ليتأهل بفضل أدائه اللافت إلى المنافسة على في البطولة العالمية المقبلة التي ستُقام في ، حيث سيمثل على منصة دولية مرموقة.وفي تصريح عقب فوزه، أهدى عبدالنبي هذا الإنجاز إلى "وطنه لبنان، وفخامة رئيس الجمهورية، ومعالي وزيرة الشباب والرياضة"، معربًا عن اعتزازه بتمثيل لبنان دوليًا. (الوكالة الوطنية للإعلام)