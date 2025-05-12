في صور وصيدا.. هذه آخر أرقام الترشيحات

أقفلت صناديق الترشيحات للانتخابات البلدية والاختيارية لليوم الإثنين، في على 313 مرشحا للمجالس البلدية و52 مرشحا اختياريا، إضافة إلى ترشح 10 مواطنين آخرين للعضوية الاختيارية.

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