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لبنان

في صور وصيدا.. هذه آخر أرقام الترشيحات

Lebanon 24
12-05-2025 | 10:41
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أقفلت صناديق الترشيحات للانتخابات البلدية والاختيارية لليوم الإثنين، في دائرة قضاء صور على 313 مرشحا للمجالس البلدية و52 مرشحا اختياريا، إضافة إلى ترشح 10 مواطنين آخرين للعضوية الاختيارية.
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بالتوازي، سجل باب الترشيحات العدد الإجمالي على صعيد قرى صيدا وقضائها لفئة البلدي 781 مرشحا يتفرع منه 67 ، فيما سجلت حركة الاختياري بمجموعها العام 277 منها 56 مرشحاً لمدينة صيدا .
 
(الوكالة الوطنية للإعلام)
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