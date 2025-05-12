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لبنان

"ارقام البترون لها دلالات نيابية واضحة"... باسيل: خضعنا لخيارات الناس واحترمناها

Lebanon 24
12-05-2025 | 10:29
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شدد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل خلال مؤتمر صحافي عن انتخابات الشمال وعكار على أن "مجدّداً نؤكّد ان البلدية هي للناس والناس هم منا وفينا وهم اصل البلدية على اي لائحة تواجدوا".
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وأكد أن "لم نفرض على الناس والعائلات خياراتهم بل خضعنا لخيارات الناس واحترمناها، ودعمناهم بخياراتهم؛ لذلك ايّدنا ودعمنا وصوّتنا للوائح لنا فيها تياريون ملتزمون او مؤيدون او مناصرون".

وقال إن "تواجدنا على اللوائح وفوزها يرمز الى قوّة حضورنا وتمثيلنا في هذه اللوائح والبلدات وقدرتنا على التواصل والانفتاح وعلى النجاح، ونحن لم نرفض احدا بأي مكان، بل ابدينا انفتاحنا وتعاوننا مع الجميع، وبهذا المعنى كانت هناك توافقات وتزكيات كثيرة كنّا جزءا اساسيا منها في جبل لبنان والشمال وعكار، ولولانا لما كانت وهذا يؤكّد على قبولنا بالآخر وعدم وجود نيّة او قدرة عندنا بالغاء أحد".

واعتبر أن "غيرنا، وتحديداً القوات، سعوا لمحاصرتنا وعزلنا والغائنا بأي مكان متاح لهم، وكان موقفهم بكل مكان بأن التحالف مسموح مع الجميع الاّ مع التيار، طبعاً ما عدا بالأماكن يلّي ما عندهم قدرة فيها ان يربحوا ولو جمعوا الكل ضدّنا".

وقال إن "جونيه كانت المثال الصارخ على المنطق الالغائي، عندما واجهنا التحالف الخماسي واخذنا مع جوان حبيش وحدنا 37% بعدما تم رفض التوافق".

وشدد على أن في "البترون واجهنا التحالف الثلاثي المؤلّف من قوات – كتائب وحرب. دخلوا معنا بالأماكن العصيّة عليهم متل مدينة البترون وقبلناهم بالرغم من تقدّمنا الكبير عليهم، بالوقت نفسه يلّي بالمقابل، عملوا تحالفهم بتنورين ورفضوا نكون معهم واخذنا وحدنا مع شباب تنورين تقريبا ثلث الاصوات".

وأضاف: "تحالفوا مع الجميع لإلغائنا، ووصلت يتحالفوا بالكورة مع القوميين للتخلّص منا بعدّة بلدات متل اميون واخذنا بالرغم من ذلك حوالى اربعين بالمئة من الاصوات وفي امكنة اخرى مع الشيوعيين ومحور الممانعة بعكّار بس ليقضوا علينا وما قدروا حيث هناك لنا بعكار تفوّق واضح ومعروف".

وقال إن "في البترون: 31 بلدية، نجح منهم كلياً او جزئياً 19 من يلّي نحنا داعمينهم كلياً او جزئياً. وهناك في الاتحاد 28 بلدية، ولنا فيهم الحصّة الأكبر من النجاح بمواجهة التحالف الثلاثي. لن اتكلّم اكثر بالموضوع لأنه هناك معركة سياسية على رئاسة الاتحاد".

ةأكد أن "ارقام البترون لها دلالات نيابية واضحة، وهي ان هناك نائبان في البترون وهم ما بيقدروا ينجحوا بنائبين ولو كانوا مع بعضهم، ولذلك انا انصح بالتوقف عن فبركة الشائعات والملفات لأنها لن تفيد".
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