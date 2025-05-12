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لبنان

الاتحاد العمالي في الجنوب: أين الوعود بإعادة الإعمار والتحرير؟

Lebanon 24
12-05-2025 | 10:47
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انتقد الاتحاد العمالي لنقابات عمال ومستخدمي وحرفيي الجنوب بشدة أداء السلطة السياسية، معتبرًا أن أشهرًا مضت منذ وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان دون أي خطوات فعلية نحو إعادة الإعمار أو تحرير الأراضي المحتلة.
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وفي بيان صدر عقب الجلسة الدورية التي عقدت في مدينة النبطية، أشار الاتحاد إلى أن الجنوبيين لا يزالون ينتظرون وعود السلطة بإنهاء الاحتلال بالدبلوماسية، لكن شيئًا لم يتحقق حتى الآن. وأوضح أن "آلة الإجرام الإسرائيلية هدمت منازل وممتلكات، والسلطة تكتفي بالوعود دون أي ترجمة فعلية على الأرض".

وحمّل الاتحاد السلطة مسؤولية التقصير المزمن تجاه الجنوب وأهله، الذين "تحمّلوا الحرمان لعقود وقدموا الدماء دفاعًا عن الوطن". وأضاف: "لولا تضحيات الجنوبيين ومقاومتهم، لكان لبنان اليوم تحت الاحتلال".

وتساءل الاتحاد: "إذا كانت السلطة لا تقيم وزناً لمن تهدّم بيته ودافع عن وطنه، ولا تعطي حقاً للموظف والعامل والمتقاعد، فلمن تعمل؟ وما جدوى بقائها؟". (الوكالة الوطنية للإعلام)
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