الاتحاد العمالي في الجنوب: أين الوعود بإعادة الإعمار والتحرير؟

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انتقد لنقابات عمال ومستخدمي وحرفيي الجنوب بشدة أداء السلطة السياسية، معتبرًا أن أشهرًا مضت منذ وقف العدوان على دون أي خطوات فعلية نحو أو تحرير الأراضي المحتلة.وفي بيان صدر عقب الجلسة الدورية التي عقدت في ، أشار الاتحاد إلى أن الجنوبيين لا يزالون ينتظرون وعود السلطة بإنهاء بالدبلوماسية، لكن شيئًا لم يتحقق حتى الآن. وأوضح أن "آلة الإجرام هدمت منازل وممتلكات، والسلطة تكتفي بالوعود دون أي ترجمة فعلية على الأرض".وحمّل الاتحاد السلطة مسؤولية التقصير المزمن تجاه الجنوب وأهله، الذين "تحمّلوا الحرمان لعقود وقدموا الدماء دفاعًا عن الوطن". وأضاف: "لولا تضحيات الجنوبيين ومقاومتهم، لكان لبنان اليوم تحت الاحتلال".وتساءل الاتحاد: "إذا كانت السلطة لا تقيم وزناً لمن تهدّم بيته ودافع عن وطنه، ولا تعطي حقاً للموظف والعامل والمتقاعد، فلمن تعمل؟ وما جدوى بقائها؟". (الوكالة الوطنية للإعلام)